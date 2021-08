Marvel lance la série Captain America NFT Crypto nouveaux médias

Marvel Entertainment a annoncé le lancement de sa dernière série NFT mettant en vedette des objets de collection Captain America à jetons. En partenariat avec VeVe, Marvel Entertainment a dévoilé la première édition des objets de collection Marvel Mightys.

La série sera inaugurée par des jetons numériques Captain America, notamment des jetons uniques de Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes et John F. Walker – et leur ennemi le plus mortel, le crâne rouge. La vente aux enchères est prévue pour aujourd’hui, le 14 août. La vente aux enchères Captain America NFT sera accessible au public mondial. Toutes les figurines numériques individuelles posséderont respectivement différents niveaux de rareté, et avec cette goutte Marvel Mightys, ne seront vendues que dans un format Blind Box pour 13,00 $ US.

La série Marvel Mightys — Saison 1 — Captain America comprendra :

COMMUN – Steve Rogers – Prix : 13,00 $ ; Quantité : 28 888 COMMUN – Sam Wilson – Prix : 13,00 $ ; Quantité : 28 888 UNCOMMON – John F. Walker – Prix : 13,00 $ ; Quantité : 18 888 RARE – Bucky Barnes – Prix : 13,00 $ ; Quantité : 11 888 ULTRA-RARE – Crâne rouge – Prix : 13,00 $ ; Quantité : 4 888

Série Spider-Man NFT

Le lancement de Marvel Mightys Captain America a suivi la sortie de Spider-Man la semaine dernière, qui faisait partie de la série Modern Marvel 1 – Spider-Man. Ces deux séries NFT ont été lancées lors de la célébration du ‘Marvel Month’. Spider-Man a brisé Internet avec la vente des 60 500 statues numériques en seulement 24 heures après le lancement.

De plus, avec le tout premier lancement de Marvel NFT, Spider-Man, la société a confirmé les transports NFT prévisibles pour les fans, en partenariat avec VeVe. Des jetons de super-héros de Marvel comme Spider-Man, Wolverine, Iron Man, Captain America, ainsi que des bandes dessinées numériques ont été intégrés à la célébration du mois Marvel.

“Spider-Man est l’un des super-héros les plus légendaires de l’univers Marvel, il n’y avait donc pas de meilleur moyen de lancer notre expérience mondiale des objets de collection numériques avec Veve… et au-delà. », a déclaré Dan Buckley, président de Marvel Entertainment.

obsession du TVN

Le marché du NFT est en plein essor cette année avec une progression de popularité croissante. De plus en plus d’acteurs rejoignent la sphère NFT pour rattraper le réseau numérique tendance et rentable. Magazines d’affaires, légendes du sport, galeries d’art de plusieurs millions de dollars ; des géants commerciaux comme Coca-Cola et même des marques de haute couture ont intégré les NFT dans leurs plans marketing pour 2021, et la liste ne fait que s’allonger et devenir plus chère.

