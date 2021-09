Marvel met Noël dans le premier trailer de la série Hawkeye – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

in

Marvel Studios nous a rappelé amicalement que les saisons de Noël approchent à grands pas et que, que vous alliez ou non au cinéma pour voir leurs films, ils ont toujours l’intention de le passer avec vous à la maison pendant si longtemps. .les temps chauds. La nouvelle bande-annonce de la série Hawkeye en est la preuve dans tout son ton, mais elle nous dit aussi qu’une fois de plus nous serons confrontés à un dark show qui parlera des conséquences des actes.

Et est-ce que si nous rembobinons la bande là où nous en étions en ce qui concerne le personnage joué par Jeremy Renner, les choses n’étaient pas entièrement des lumières de Noël. L’agent Clint Barton a vu toute sa famille disparaître à la suite du blip causé par Thanos et cela l’a conduit dans une spirale de ténèbres et de violence qu’il a appliquée partout sur le continent asiatique.

En plein mode vengeur et enragé, Hawkeye s’est transmuté en Ronin, jusqu’à ce qu’il soit appelé par sa fidèle Natasha Romanoff pour sauver le monde. Bien que nous n’ayons jamais vraiment connu ce côté obscur de Barton, la série que prépare Disney Plus nous en montrera apparemment les conséquences et comment le personnage devra porter à nouveau l’arc pour corriger toutes les erreurs.

A ses côtés se trouvera un visage inattendu pour lui, mais tant attendu par nous tous. Kate Bishop de Hailee Steinfeld, qui est censée être l’héritière de la nappe “faucon”, partagera la vedette avec Renner tout au long de la série, dans ce qui semble être un duo très dynamique. Nous savons que Barton est très doué pour recruter et motiver les jeunes vengeurs, comme il l’a fait avec Wanda (Elizabeth Olsen).

En revanche, il faut se rappeler que malgré le fait que le personnage ait récupéré sa famille à la fin d’Avengers Endgame, il a perdu dans la foulée sa meilleure amie Natasha Romanoff, décédée sous ses yeux dans un grec ultra-tragique. sacrifier cela d’une certaine manière, cela lui a également sauvé la vie. Peu importe le nombre de lumières de Noël dans la bande-annonce de Hawkeye, les choses ne se passent pas bien pour le personnage et c’est peut-être pourquoi Jonathan Igla, un ancien participant à une autre série puissante comme Mad Men, est à l’origine de sa création avec Rhys Thomas, tandis que le duo Bert et Bertie sont les réalisateurs de tous les épisodes.

En plus de Renner et Steinfeld, le casting est également composé de noms tels que Vera Farmiga, Fra Fee, le Mexicain Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James, Alaqua Cox et Florence Pugh qui reviendront dans leur personnage de Black Widow, Yelena Belova. , bien qu’il n’y ait aucune trace d’elle dans la bande-annonce de Hawkeye.

Hawkeye arrive à Disney Plus le 24 novembre, ce qui signifie que ce sera la pause que nous aurons entre la première de Eternals et Spider-Man: No Homecoming. Bref, nous aurons une fin d’année très Marvel. Vous pouvez voir la bande-annonce à la fin de la note.

Source : CinéPremière