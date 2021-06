Marvel ne prévoit pas de sortir ces séries sur Blu-Ray | Divertissement

Tout semble indiquer (mais sans confirmation officielle) que Disney n’a pas l’intention de lancer des séries telles que Scarlet Witch et Vision ou Falcón et le Soldat de l’Hiver au format physique.

Au cours du premier semestre 2021, la série des Univers cinématographique Marvel comme Scarlet Witch and Vision, Falcon and the Winter Soldier, et maintenant Loki, ils servent de baume aux fans de Marvel qui étaient sans nouvelles du MCU depuis plus d’un an. La pandémie a retardé toutes les premières en 2020, laissant un sentiment de vide chez ceux qui en regardaient une (ou plusieurs) depuis 10 ans films de merveille.

Disney Plus, le service de streaming du Maison de la souris, a permis que, malgré la situation dans les salles de cinéma dans de nombreux pays, une partie du MCU reste dans nos maisons. Mais qu’en est-il de quelque chose de plus physique, comme un Blu-Ray ?

Selon TV Line, Disney n’a pas l’intention de lancer la série Marvel au format physique, ce qui rendrait impossible la réalisation Sorcière écarlate et vision ou Falcon et le soldat de l’hiver pour notre collection de films (et séries) Marvel.

Kevin Feige Il déclarait en janvier qu’il n’avait aucune idée si la série serait commercialisée au format physique, d’autant plus qu’elle est sur Disney Plus, où on peut toujours la mettre (après avoir payé l’abonnement, bien sûr). Cependant, ce n’est pas une confirmation officielle de Disney, ou directement de Les studios Marvel. Il est possible que cette approche change si la demande pour le produit physique est élevée. Pas autre chose, mais nous savons tous que les studios ne perdent pas de temps à commercialiser quelque chose dont ils savent qu’ils vont vendre.

