Marvel ne sait pas comment raconter l’histoire des Avengers que nous voulons tous, selon une fuite – .

Nous savions en entrant dans Avengers: Fin de partie que nous en sortirions attristés de réaliser que nous venions de voir le dernier d’au moins un personnage emblématique du MCU. Dans les mois et les années qui ont suivi, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Robert Downey Jr. et Chris Evans pourraient reprendre leurs rôles Iron Man et Captain America dans les futurs films MCU. Nous avons appris comment Marvel pouvait ramener n’importe quel Avengers mort sans ruiner l’héritage de Fin du jeu. Et nous avons vu des fans demander une histoire de Steve Rogers qui serait tellement incroyable à regarder.

Il s’avère que Marvel a déjà envisagé de raconter l’histoire que nous voulons tous voir, mais il ne sait pas encore comment y parvenir.

Guerre d’infini a clairement indiqué que Marvel n’a pas peur de montrer au public que les enjeux deviennent de plus en plus réels au fur et à mesure que l’histoire progresse. Marvel a tué la moitié de nos héros préférés dans le film et nous a dit que ces morts étaient définitives et que nous devrions les accepter. Il s’avère que Marvel n’a pas vraiment menti. Les héros qui ont été éblouis sont partis pendant cinq ans. Et ceux qui sont morts avant le blip sont restés morts même après que Hulk ait ressuscité tout le monde.

Endgame a ensuite livré plus que ce que nous avions prévu. Tony Stark et Steve Rogers devaient toujours être parmi les victimes de toutes les confrontations qui se présentaient à eux. Et les fans soupçonnaient que d’autres pourraient être blessés, d’autant plus que quelqu’un devait récupérer cette pierre d’âme. Mais on n’aurait pas pu prévoir que Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) serait celle qui mourrait. Avec Nat et Tony morts et Steve à la retraite, Fin du jeu a conclu une ère massive pour Marvel, ouvrant les portes à une nouvelle série d’aventures Avengers qui auraient besoin de nouveaux héros.

Mais Fin du jeu a laissé plusieurs points en suspens qui pourraient être couverts dans des histoires supplémentaires. Nous n’avons jamais vu comment le monde a vécu le blip de Hulk (Mark Ruffalo), et WandaVision a livré ce moment. Et nous n’avons jamais vu ce que Loki (Tom Hiddleston) a fait après son évasion, mais la série Loki a commencé à réparer tout cela.

Il y a encore une autre histoire inédite de Fin du jeu que nous mourons d’envie de voir, car cela expliquerait enfin l’une des plus grandes controverses du film. Comment Steve a-t-il rendu les Infinity Stones et Mjolnir ? Où a-t-il pris sa retraite après avoir terminé cette dernière mission ?

Marvel a répondu officiellement à cette deuxième question, abordant le sujet à plusieurs reprises. Steve est resté dans une réalité différente où il a finalement pu danser avec Peggy Carter (Hayley Atwell) et l’épouser. Un leaker qui prétend avoir fourni “le récapitulatif le plus complet et le plus précis de Fin du jeu” est maintenant revenu sur Reddit avec une vaste collection de secrets Marvel. Parmi eux, il y avait une information selon laquelle Marvel voulait faire une émission télévisée sur Steve Rogers retournant les Infinity Stones après Fin du jeu.

Marvel aurait réagi aux commentaires des fans, mais il n’a finalement pas pu trouver la bonne façon de raconter l’histoire. L’arc de Rogers a été terminé dans Endgame, il ne lui reste donc plus d’arc émotionnel :

En raison des commentaires des fans, l’idée d’un spectacle Captain America Returns the Infinity Stones a été idéée. Le nœud de la raison pour laquelle il n’avance pas actuellement est qu’il n’y a pas de cœur à montrer. Tout le monde s’accorde à dire que regarder Cap retourner les pierres (1 par épisode) pourrait être amusant, mais ce n’est pas une histoire. Il n’y a pas d’arc émotionnel pour lui si à [its] core c’est une quête de récupération inversée. L’idée la plus populaire était qu’il retournerait d’abord la pierre d’âme, où Red Skull l’avertirait du chemin sur lequel il se dirigeait. À partir de là, Red Skull rejoindrait Cap pour rendre les pierres comme un moyen de se racheter et de lui rendre sa propre âme / se libérer d’être le gardien de la pierre d’âme. Mais son tour inévitable (il est Red Skull après tout) n’a jamais eu de sens non plus, et aucun autre méchant n’a été pris en compte.

Arc émotionnel ou non, voir Evans reprendre son rôle de Steve Rogers pour cette histoire particulière serait excellent. Et Marvel pourrait probablement trouver un moyen de raconter cette histoire afin qu’elle ait un sens pour l’histoire globale du MCU.

D’autres rumeurs de Marvel affirment qu’Evans reviendra toujours dans le MCU, bien qu’il ne rejoue peut-être plus Cap. Après tout, ce poste vient d’être pourvu. Rappelez-vous cependant qu’en plongeant plus profondément dans le multivers, nous pourrions finir par voir un autre Steve Rogers dans le MCU.

