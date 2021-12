Marvel partage certains spoilers Spider-Man No Way Home sur un autre produit | Divertissement

Marvel rend public une partie de l’art conceptuel de Spider-Man: No Way Home, montrant ainsi certains des grands spoilers du film de l’univers cinématographique Marvel.

L’attente a été longue, mais nous avons enfin en salles Spider-Man : No Way Home, le nouveau film de la Univers cinématographique Marvel dont l’accueil a été tel qu’il est actuellement devenu la deuxième meilleure première de tous les temps.

Poursuivant avec ce qui s’est passé dans Spider-Man: Far From Home, l’intrigue du Film Spider-Man : No Way Home nous montre comment la vie de Peter Parker a été bouleversée après que Mysterio a publié une vidéo révélant la véritable identité de Spider-Man et l’accusant d’être responsable de sa mort.

Désespéré, Peter se rend chez le docteur Strange pour lancer un sort qui fait oublier aux gens qu’il est Spider-Man. Cependant, quelque chose ne va pas avec le sort, obligeant les méchants de Spider-Man d’autres univers à entrer dans le sien.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Sans aucun doute, l’une des raisons du grand accueil que le film a eu est la curiosité de savoir si toutes les rumeurs qui circulaient à son sujet étaient vraies ou non, trouvant quelques surprises en cours de route.

Certaines de ces surprises ont été révélées par Marvel partageant une partie du Art conceptuel de Spider-Man : No Way Home. Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas encore vu le film, nous vous déconseillons de continuer à lire ou de voir la galerie d’images suivante, car il y aura SPOILERS pour Spider-Man: No Way Home. Vous êtes prévenu.

En plus de montrer la conception conceptuelle des méchants des précédentes sagas de films Spider-Man, Marvel a officiellement montré dans les versions Marvel Cinematic Universe de Spider-Man incarné par Tobey Maguire Oui Andrew Garfield.

Bien que ce soit un secret de polichinelle dont on discutait depuis plus d’un an, la façon dont le Pierre Parker des autres univers cinématographiques était le plus excitant, laissant tous les fans heureux et voulant revoir Maguire et Garfield dans plus de films d’araignées.

Pour le moment, nous continuerons à voir au cinéma Spider-Man de Tom Holland puisque, après quelques allers-retours à ce sujet, Marvel et Sony ont finalement confirmé qu’ils travaillaient sur Spider-Man 4.

Bien sûr, il faudra être patient pour voir le film en salles, car le projet prend tout juste forme et on ne sait toujours pas comment la franchise arachnide se poursuivra à l’UCM.

Pendant ce temps, le prochain film de la Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel Ce sera Docteur étrange dans le multivers de la folie, qui sortira en salles le 6 mai 2022. En termes de séries, ce mercredi, nous aurons la fin de Hawkeye et au début de l’année prochaine, nous aurons Mme Marvel en action. Vous voulez voir les nouveautés à l’UCM ?

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.