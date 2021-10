Marvel partage une nouvelle affiche et une bande-annonce pour Eternals liées à Endgame

Eternals, le prochain film de Marvel, a partagé son affiche officielle et une nouvelle bande-annonce dans laquelle il a avancé quel sera son lien avec le dernier film Avengers.

La publicité montre Ajak (Salma Hayek) racontant les événements de Fin du jeu tout en regardant plusieurs images du film avec un filtre désaturé et une sorte de sable noir entourant les personnages. Bien qu’il ne détaille pas quelle est la nouvelle menace qui guette la Terre, le personnage suggère que ce qui est à venir sera plus grand que Thanos et que cela rendra son intervention inévitable.

Dans la même avance, Ikaris (Richard Madden), dit la phrase : « Eternals réunis. De cette façon, le personnage d’Eternals semble faire une sorte de clin d’œil à ceux qui ont défendu la planète pour la dernière fois.

L’intrigue officielle du film note que les Deviants (Deviants), les principaux antagonistes du film, ont été réveillés de leur sommeil avec le cliché Hulk qui a ramené les disparus de Thanos. Cela explique pourquoi Ajak fait référence à l’équipe dirigée par Captain America dans l’aperçu.

Bien que la bande-annonce montre des images de Fin du jeu, il est plus que probable que cela ne fasse pas partie de la séquence finale du film, étant donné que certains aperçus de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux montraient également des plans d’Iron Man et du capitaine. l’Amérique, qui n’étaient pas sur la bande.

Source : Cependant