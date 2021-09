Marvel perdra-t-il les droits de ses Avengers les plus célèbres ?

Marvel et Disney ont rencontré un problème inattendu avec certains de leurs personnages bien-aimés des Avengers. Les héritiers de certains des auteurs de bandes dessinées à l’origine de nombreux personnages populaires de Marvel ont intenté une action en justice pour le contrôle des droits d’auteur de ces personnages. Marvel a déjà riposté avec ses propres poursuites, se déplaçant pour se défendre contre les réclamations. Mais il n’y a aucune raison de s’inquiéter du sort des films Avengers et Spider-Man pour le moment. Marvel continuera à créer plus d’histoires MCU. Peu importe si les héritiers reprennent le contrôle ou si Disney réussit à les bloquer devant le tribunal. Donc, si vous voyez des hashtags vous demandant d’aider à sauver Spider-Man, vous n’avez pas besoin de paniquer. Spider-Man, Iron Man, Black Widow et tous les autres Avengers bien-aimés n’ont besoin d’aucune sauvegarde.

Quand Sony a voulu retirer Spider-Man des Avengers

Ce n’est pas comme la dernière fois. De retour à l’été 2019, après l’immense succès d’Avengers : Endgame et de Spider-Man : Far From Home, la guerre silencieuse entre Sony et Disney est devenue publique. Sony voulait supprimer Spider-Man du MCU et créer son propre univers de films Spider-Man. D’un autre côté, Disney voulait plus d’argent de sa collaboration avec Sony.

Les fans de Marvel étaient très bruyants à l’époque et ils ont finalement montré la voie à Sony et à Disney. Les deux géants ont réconcilié leurs différences, assurant que Spider-Man continue de bien jouer avec les autres Avengers. En conséquence, Tom Holland est revenu sur grand écran en tant que Peter Parker dans No Way Home, qui sera une histoire MCU.

De plus, il n’y a aucun signe que les deux parties voudront jamais divorcer. Compte tenu de ce que disent les rumeurs à propos de No Way Home, il existe déjà un moyen de faire coexister avec succès tous ces Spider-Men séparés. Toutes les histoires de MCU Avengers n’ont pas besoin de Spider-Man. Et l’univers Spider-Man de Sony ne nécessite pas les Avengers tant que le MCU et le SSU sont faiblement connectés. Même si Sony et Disney se séparaient à nouveau, cela n’aurait pas autant d’importance.

Les nouvelles batailles du droit d’auteur

Les nouvelles batailles pour le contrôle des droits des personnages sont différentes des désaccords entre Sony et Disney. Mais il y a un thème commun : l’argent.

D’un côté, nous avons les héritiers des génies de la bande dessinée. Les administrateurs de ces domaines veulent prendre le contrôle des personnages car les films MCU connaissent un succès incroyable. Marvel a fait à Disney des dizaines de milliards de dollars avec ses histoires Avengers. Et cela continuera à traire les bandes dessinées pour des projets plus étonnants qui seront incroyablement rentables. Il n’est pas étonnant que les héritiers de bandes dessinées en veuillent un morceau.

Ensuite, il y a Disney. La société a montré son côté impitoyable en ce qui concerne les bénéfices du MCU plus tôt cette année. La star de Black Widow, Scarlett Johansson, a poursuivi Disney, alléguant que le géant avait rompu son contrat en sortant le film sur Disney Plus en même temps qu’il sortait en salles. Johansson allègue que le déménagement lui a coûté un paiement de plusieurs millions de dollars qui aurait résulté d’une sortie en salles uniquement. Les réponses publiques de Disney ont été tout simplement scandaleuses, perdant la bataille des relations publiques contre Johansson dans le processus.

Il n’est pas surprenant que Disney ne veuille pas perdre le contrôle des droits des personnages Marvel. Si cela devait arriver, cependant, le studio n’arrêterait sûrement pas de faire des films MCU. La seule chose qui changerait, c’est que Disney devrait partager ses bénéfices astronomiques avec les nouveaux détenteurs de droits d’auteur.

Que se passe-t-il maintenant ?

Dans cet esprit, il n’y a absolument aucune raison de paniquer quant à l’avenir des Avengers et de Spider-Man dans les films MCU. Ce n’est pas aux fans de sauver Disney et Marvel.

Selon The Hollywood Reporter, Marvel a poursuivi les héritiers de certains créateurs de bandes dessinées tardifs, dont Stan Lee, Steve Ditko et Gene Colan. Marvel demande un jugement déclaratoire selon lequel les personnages créés par ces auteurs ne sont pas éligibles à la résiliation du droit d’auteur.

En août, les administrateurs de la succession Ditko ont déposé un avis de résiliation sur Spider-Man. THR explique que les auteurs ou leurs héritiers peuvent récupérer les droits après une période déterminée en vertu des dispositions de résiliation de la loi sur le droit d’auteur. Marvel pourrait perdre les droits sur les personnages de Ditko en juin 2023, dont Spider-Man.

Marvel cherche à obtenir réparation en affirmant avoir payé aux créateurs de bandes dessinées un tarif à la page pour leur travail. En conséquence, les créateurs n’ont jamais eu aucun droit à ces personnages en premier lieu.

Ce genre de bataille sur les droits se produit tout le temps. Un tel cas s’est produit il y a près de dix ans lorsque la succession de Jack Kirby a cherché à mettre fin à une concession de droits d’auteur sur Spider-Man, X-Men, The Incredible Hulk et The Mighty Thor. L’affaire est parvenue à la Cour d’appel du 2e circuit en août 2013, qui a confirmé la décision d’un tribunal inférieur. Les héritiers de Kirby n’ont pas pu récupérer les droits, car Marvel a engagé Kirby pour créer ces matériaux. Les deux parties se sont entendues avant que l’affaire n’atteigne la Cour suprême.

Par THR, si Disney perd, il sera toujours copropriétaire des droits des personnages aux États-Unis. Il convient de noter que ces affirmations n’auraient d’impact que sur les États-Unis – Disney conservera un contrôle international complet sur les personnages, quoi qu’il arrive.

Encore une fois, peu importe ce qui se passe ensuite, il est peu probable que Disney, Marvel et Sony arrêtent de faire des films Avengers et Spider-Man de si tôt.