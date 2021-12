Marvel pourrait avoir jeté son prochain nouveau héros Avengers

Avec Spider-Man: No Way Home et Hawkeye à l’écart, nous avons plus de cinq mois à attendre la prochaine aventure MCU Phase 4. Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre le 6 mai, en supposant qu’il n’y ait pas de retard de sortie supplémentaire. Là encore, il est très probable que Marvel sortira une toute nouvelle émission télévisée sur Disney Plus avant cette date. Mais nous n’avons aucune idée du prochain projet Disney Plus 2022 – la liste comprend Mme Marvel, She-Hulk et Moon Knight. En attendant d’autres nouvelles du MCU, nous avons beaucoup de rumeurs sur les prochaines attractions Marvel, y compris un développement qui taquine l’introduction officielle du prochain nouveau membre des Avengers : Marvel’s Ghost Rider.

C’est un personnage que nous attendons depuis des années pour arriver dans le MCU, mais Kevin Feige & Co. ne l’ont pas mentionné depuis le dévoilement de la première liste de la phase 4. Cela pourrait changer en cours de route, et cela pourrait arriver plus tôt que nous ne le pensions.

Les premières rumeurs de Ghost Rider

C’est en septembre 2019 que nous avons entendu que Marvel voulait Ghost Rider dans le MCU. C’était une époque plus simple avant le début de la pandémie. À l’époque, nous pensions que la phase 4 se terminerait en novembre 2021. Nous ne savions pas que 2020 arrêterait complètement le MCU. Ou que Marvel allait ajouter autant de titres supplémentaires à MCU Phase 4.

Marvel avait déjà une version Ghost Rider qui aurait pu être facilement ajoutée au MCU. C’est Robbie Reyes de Gabriel Luna, qui est apparu dans Agents du SHIELD. Le même personnage aurait également dû apparaître dans une émission Hulu, mais Marvel l’a finalement annulé. Nous ne savions pas à l’époque si Luna jouerait à Ghost Rider à un moment donné dans les futurs films ou émissions de télévision Marvel.

Même à l’époque, certains fans du MCU voulaient que Norman Reedus joue à Ghost Rider dans le MCU. Luna lui-même a déclaré en mai 2017 qu’il aimerait que Reedus joue la version Johnny Blaze de Ghost Rider de Marvel.

Tout cela nous amène à nos jours. La première année des aventures de MCU Phase 4 s’est terminée sur une note très positive après les succès de No Way Home et Hawkeye. Et Reedus publie soudainement des teasers de Ghost Rider sur les réseaux sociaux après que des rumeurs aient dit que Marvel aurait choisi un nouvel acteur pour le rôle.

Marvel’s Ghost Rider a peut-être été choisi

L’acteur bien-aimé de Walking Dead a récemment partagé un lien vers une publication Instagram sur Ghost Rider avec une image d’accompagnement (également vue ci-dessus).

Comme vous pouvez le voir dans le tweet, l’image montre Reedus en feu, comme s’il jouait à Ghost Rider. Voici ce que dit ce post Instagram :

Marvel Studios aurait choisi un acteur pour incarner Ghost Rider dans le MCU. Depuis l’annonce de la nouvelle, Norman Reedus a aimé plusieurs tweets sur lui décrivant le personnage. Êtes-vous satisfait de Norman en tant que Ghost Rider du MCU ?

L’initié Charles Murphy a récemment déclaré sur Twitter que Marvel aurait pu lancer Ghost Rider, bien qu’il n’ait pas révélé de nom. Il a dit qu’il était content du choix mais que ce ne serait pas Keanu Reeves jouant le Ghost Rider de Marvel. Murphy a ensuite supprimé le tweet, mais ce bavardage en ligne s’est poursuivi.

L’activité de Reedus sur les réseaux sociaux semble impliquer qu’il a décroché le rôle qu’il convoitait. Mais Feige n’a pas encore fait d’annonces sur ce personnage.