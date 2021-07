Marvel pourrait bientôt confirmer le plus gros spoiler “Spider-Man: No Way Home”

Le premier film MCU de l’année de Marvel sort en salles et Disney + vendredi. Mais il y a un autre film de la phase 4 que nous mourons tous d’envie de voir. Spider-Man: No Way Home sort une semaine avant Noël. Tout film de Spider-Man sera passionnant pour les fans des super-héros, mais No Way Home a quelque chose qu’aucun autre film de Spider-Man ne fait. Il va explorer le multivers. Nous connaissons le plus gros spoiler de Spider-Man 3 depuis des mois. C’est un secret énorme que Marvel et Sony ne pouvaient tout simplement pas garder. Et c’est le genre de spoil qu’il est difficile d’éviter, car tout le monde en parle. Mais Marvel pourrait bientôt tout confirmer selon une nouvelle fuite. Nous devrons toutefois attendre la sortie de la deuxième bande-annonce de No Way Home. Faire attention, d’autres spoilers MCU pourraient suivre ci-dessous, en plus du grand secret de Spider-Man 3.

Meilleure offre du jour Si vous avez une Nintendo Switch, vous devez remporter cette incroyable offre Amazon ! Prix ​​catalogue : 54,98 $ Prix : 45,16 $ Vous économisez : 9,82 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Spider-Man: No Way Home réunira Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Ce sont les trois acteurs de Spider-Man qui sont apparus dans les films Spider-Man de Sony ce siècle. Ce dernier reste le principal protagoniste du MCU dans le film multivers, qui verra également de nombreux méchants célèbres des trois chronologies de Spider-Man. Les grands méchants tomberont dans la réalité principale du MCU, et les trois Spider-Men devront régler le problème avec l’aide du docteur Strange (Benedict Cumberbatch).

Où est la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home ?

C’est tout ce que vous devez savoir sur No Way Home pour vouloir voir le film dès sa sortie. Le film n’a même pas besoin d’une bande-annonce pour vendre cette histoire. Et Marvel et Sony ne se sont pas précisément précipités pour en lancer un. Mais une nouvelle fuite d’une source qui a produit des détails précis sur l’épisode 5 de Loki nous dit que Marvel et Sony dévoileront ce gros spoiler de Spider-Man 3 dans la deuxième bande-annonce de No Way Home.

Sony a lancé la campagne de marketing Far From Home bien plus tôt que Marvel ne l’aurait souhaité en 2019. Sony a montré des images du film mettant en vedette Peter Parker de Tom Holland à une époque où Spider-Man était mort. Nous attendions toujours que Fin du jeu sorte et confirme que tous nos héros bien-aimés seraient ressuscités.

Cette fois-ci, Marvel et Sony prennent leur temps avec le premier trailer de Spider-Man 3. Le film sort le 17 décembre, mais les studios ne semblent pas trop désireux de sortir des images. Marvel a confirmé les grosses fuites de jouets No Way Home dès leur sortie il y a quelques jours. Et Kevin Feige s’est adressé au gros éléphant dans la pièce tout en faisant la promotion de Black Widow. Mais c’est tout le marketing No Way Home que nous avons eu jusqu’à présent.

La grosse fuite de Spider-Man 3

Dans cet esprit, un Redditor affirme que Marvel et Sony montreront les trois Spider-Men dans la deuxième bande-annonce :

Tobey et Andrew n’apparaîtront pas dans la première bande-annonce. Les méchants sont taquinés, mais Tobey et Andrew ne se présenteront pas avant la DEUXIÈME bande-annonce.

De telles affirmations ne peuvent pas être vérifiées pour le moment. Et Marvel peut facilement changer les remorques. Après tout, Feige a confirmé qu’ils suivaient de près toutes les discussions en ligne sur le MCU.

Mais le responsable de la fuite a prouvé qu’il avait accès aux détails du MCU. La personne a révélé sur Twitter que l’événement Nexus de Kid Loki tuait Thor et que les variantes élaguées vont à Alioth. Le leaker a affirmé que de nombreuses versions de Loki n’étaient pas encore vues et que la saison 1 ne sera pas la dernière fois que nous les verrons. Ils ont également fourni un gros spoiler Black Widow, révélant l’identité du Taskmasker – et c’est ce que nous avons entendu dire que ce serait.

Le leaker a ensuite laissé tomber un tas de fuites de No Way Home, y compris l’affirmation selon laquelle le grand secret de Maguire-Garfield-Holland sera tout révélé dans la deuxième bande-annonce. Ça se passera quand? Le bailleur n’a pas dit.

Meilleure offre du jour Si vous avez une Nintendo Switch, vous devez remporter cette incroyable offre Amazon ! Prix ​​catalogue : 54,98 $ Prix : 45,16 $ Vous économisez : 9,82 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission