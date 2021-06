Les fans sont impatients de voir comment l’histoire se déroule dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, surtout compte tenu de tout ce qui a changé pour l’équipe au cours de Avengers: Infinity War et Endgame. L’équipe a été durement touchée par l’assaut de Thanos, où il a tué Gamora pour se procurer la pierre d’infini. De plus, Star-Lord, Drax, Mantis et Groot ont tous été dépoussiérés et partis pendant cinq ans.