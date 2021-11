Marvel pourrait miser sur les animes dans ses futurs projets | Divertissement

Après la série animée Et si… ? et l’anime Star Wars Visions créé sur Disney +, le prochain projet de Marvel pourrait être un anime.

Les Univers cinématographique Marvel il se développe plus que jamais grâce à la production de nouvelles séries télévisées destinées à être diffusées via la plateforme de streaming Disney Plus.

Toutes ses séries sont très bien accueillies par ses fans, et avec eux ils explorent des intrigues dans lesquelles ils ne pourraient pas approfondir de la même manière si ce n’était dans ce format, et qui ne fonctionneraient peut-être pas de la même manière que les longs métrages. .

L’un de ses derniers succès a été précisément la série animée Que se passerait-il si … ?, dans laquelle, avec un style animé inspiré des illustrations classiques des années 1920, des réalités alternatives des héros Marvel ont été visitées : Que ce passerait-il si…? Les Capitaine Amérique aurait tué Hombre de Hierro ou oui Les Vengeurs auraient-ils échoué à New York ?

La prochaine question que nous voulons résoudre concerne l’avenir de la Série d’animation Marvel Studios. Donc: Que ce passerait-il si… Marvel va-t-il commencer à faire des animes ? Ce qui nous semble un rêve ou une possibilité qui ne convient qu’à un monde parallèle, est plus proche de la réalité que vous ne pouvez l’imaginer.

Ce ne serait pas la première fois Disney s’est lancé dans le projet de faire un anime, comme récemment nous l’avons vu dans Disney+ la première de Star Wars Visions, une version animé de La guerre des galaxies.

Au-delà des hypothèses, les faits sont donnés par une nouvelle offre d’emploi que l’entreprise a ouverte, dans laquelle ils disent chercher des personnes qui ont « une grande connaissance des principes de l’animation 2D avec la familiarité avec le style 2DFX des animés ».

De même, ils attendent également du rôle que la personne puisse diriger la conception et l’animation d’effets spéciaux, et soit capable de montrer un point de vue «nouveau et inattendu», comme le rapporte The Cosmic Circus.

