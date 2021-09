Marvel poursuit pour empêcher les droits d’auteur des personnages d’aller aux héritiers

in

L’unité Marvel de Disney a déposé cinq poursuites dans l’espoir de conserver le contrôle total et la propriété des personnages des Avengers, notamment Iron Man, Spider-Man, Dr. Strange, Ant-Man, Hawkeye, Black Widow, Falcon, Thor et autres. La nouvelle de ces dépôts a été rapportée pour la première fois par le New York Times.

Le litige est une contre-mesure après que les héritiers de plusieurs auteurs de Marvel aient déposé des dizaines d’avis de résiliation auprès du US Copyright Office, cherchant à mettre fin aux licences de Marvel sur les personnages. Cependant, Marvel soutient que les personnages ont été créés dans le cadre d’accords de « travail contre rémunération », ce qui signifie que les héritiers n’auraient aucun droit valable aux droits d’auteur.

Dans le dossier, Marvel établit un parallèle avec une affaire impliquant Jack Kirby, qui a co-créé The X-Men, Thor et Iron Man. Les héritiers de Kirby ont également cherché à récupérer les droits d’auteur sur ses créations, mais les tribunaux fédéraux se sont rangés du côté de Marvel, estimant que les personnages avaient été créés dans le cadre d’arrangements de travail contre rémunération. Les avocats de Marvel, dirigés par Daniel Petrocelli, affirment que ces affaires présentent “des circonstances pratiquement identiques”.

Si Marvel perd, Disney serait légalement tenu de partager la propriété de personnages valant des milliards. Comme le note également The Hollywood Reporter, ces poursuites ne s’appliquent qu’aux droits aux États-Unis – Disney continuerait à contrôler et à tirer profit de l’exploitation étrangère de ces propriétés intellectuelles.

Pendant ce temps, l’univers cinématographique Marvel continue de marcher. The Eternals, qui sortira en salles le 5 novembre, devrait être un point d’entrée plus accessible pour la phase 4 et devrait également avoir un impact majeur sur l’avenir du MCU.