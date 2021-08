Marvel prépare de « multiples » émissions d’animation pour Disney Plus

Et qu’est-ce qui se passerait si…? est la quatrième série Marvel à faire ses débuts sur Disney Plus en 2021, mais c’est la première série animée du studio. Compte tenu de sa prémisse, il aurait été pratiquement impossible de faire la version live-action de la série. Dans Et si… ?, Marvel réinvente les scénarios les plus emblématiques du MCU. Et si Peggy Carter prenait le sérum de super-soldat à la place de Steve Rogers ? Et si Killmonger sauvait Tony Stark des Dix Anneaux ? Et si vos super-héros préférés se transformaient en zombies ? Rassembler l’énorme distribution pour filmer ces scènes aurait été impossible, c’est pourquoi l’animation était le bon choix. Mais ce n’est que le début des séries animées Marvel.

D’autres émissions d’animation Marvel sont en préparation

Plus tôt cette semaine, Variety a eu la chance de parler avec What If…? producteur exécutif Brad Winderbaum. Il a déclaré que Marvel avait déjà “plusieurs” autres émissions d’animation “à diverses phases de développement” pour Disney Plus. En plus de Et si… ? saison 2 et les courts métrages d’animation I Am Groot, il y a des spectacles en préparation qui n’ont pas encore été annoncés. Le rapport révèle également que Marvel Studios n’a pas l’intention de créer des longs métrages d’animation. Au moins pas encore.

“Nous avons réalisé qu’il y a beaucoup de pistes intéressantes que vous pouvez explorer avec l’animation”, a déclaré Winderbaum. « Tout projet que nous créons sera quelque chose qui doit être animé pour que l’histoire soit racontée. Il y a très peu de désir de prendre un morceau de propriété intellectuelle qui est populaire parce que nous sortons un film et en faisons simplement une émission animée. Nous n’allons pas faire ça.

Le fait Et si… ? ne sera pas le dernier spectacle animé de Marvel n’est pas particulièrement surprenant. Mais il y a eu quelques révélations intéressantes éparpillées tout au long de l’interview. D’une part, Winderbaum semblait ouvert à l’idée que Marvel travaille avec Pixar ou Walt Disney Animation Studios sur de futurs projets. “C’est quelque chose auquel nous serions ouverts dans les bonnes circonstances”, a-t-il déclaré.

Winderbaum a également abordé le drame entourant le snobage apparent de Dave Bautista. Lorsqu’un fan a demandé à Bautista pourquoi il n’avait pas exprimé son personnage Drax dans What If…?, l’acteur a affirmé qu’on ne lui avait jamais demandé de participer. Voici le tweet du début du mois :

Commençons par on ne m’a jamais demandé. https://t.co/HwrnMrEajh – Vaxxed AF! #TeamPfizer Pauvre enfant à la poursuite de rêves. (@DaveBautista) 2 août 2021

“J’ai vu ça aussi”, a déclaré Winderbaum à Variety. « D’après ce que j’ai compris, tout le monde a été interrogé d’une manière ou d’une autre, soit par l’intermédiaire de ses agents, soit directement. Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé dans les coulisses là-bas, mais certainement, nous aurions aimé qu’il soit dans la série. Il y a donc probablement un problème de communication quelque part.

Nouveaux épisodes de Et si…? fera ses débuts sur Disney Plus tous les mercredis pendant les huit prochaines semaines.

