Marvel promeut la vaccination contre COVID-19 avec la bande dessinée Avengers – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Les héros les plus puissants de l’univers ont de l’expérience dans la lutte contre les « fléaux » qui menacent la vie humaine. Cependant, ce n’est pas Thanos qui est désormais le boss maximum à vaincre, mais un virus qui – dans le monde réel – est apparu fin 2019 et continue de se battre à ce jour. Pour cette raison, Marvel Entertainment a pris la décision de réunir ses super-héros emblématiques dans une bande dessinée spéciale Avengers, dans le but de promouvoir la vaccination contre le COVID-19 aux États-Unis.

La bande dessinée en question se compose de cinq pages, couverture comprise, et s’intitule “We are Resilient” (“Nous sommes résilients”). Selon Variety, il s’agit du premier maillon d’une campagne d’intérêt public qui durera trois mois, à compter de ce mercredi 25 août.

Une telle campagne est née de l’association de Marvel avec SOMOS Community Care, un réseau de soins de santé à New York. Son objectif est de contrer les effets négatifs que les « iniquités » et les « campagnes de désinformation » ont provoqués lors du déploiement des vaccins dans la ville de New York. Du point de vue d’Henry R. Muñoz III, co-fondateur de SOMOS, ces problèmes ont principalement affecté les immigrants de couleur, y compris les Latinos et les Asiatiques. Par conséquent, l’initiative vise à informer et à promouvoir la vaccination contre le COVID-19 au sein de ces communautés marginalisées.

En plus de la bande dessinée Avengers, la campagne utilisera également des affiches et des événements en face à face tout au long de son développement.

« Pouvoir unir Marvel Entertainment avec les voix de confiance des médecins de la communauté SOMOS Community Care dans une campagne d’éducation publique conçue pour sensibiliser est vraiment important », a déclaré Muñoz, via Variety. “Cette campagne symbolise l’endroit où l’art trouve un sens et montre que les gens de tout le pays peuvent se rassembler et bâtir une communauté, et regarder vers l’avenir ensemble.”

De son côté, le président de Marvel Entertainment, Dan Buckley, s’est dit ravi de pouvoir “continuer à éduquer et encourager nos communautés en ces temps difficiles” à travers la marque Avengers.

“Marvel a toujours raconté des histoires pour divertir, inspirer et refléter le monde qui nous entoure”, a déclaré l’exécutif. « Alors que de nombreuses communautés continuent de lutter contre les effets de COVID-19, il était important pour nous d’aider à promouvoir la sensibilisation et la confiance en matière de vaccins dans la ville de New York. »

La bande dessinée “We are Resilient” raconte une confrontation entre six Avengers populaires (Captain America, Black Widow, Hulk, Iron Man, Captain Marvel et Black Panther) et le malveillant MODOK, qui entend semer le chaos à New York, avec l’aide de une armée d’hommes de main. Pendant ce temps, une famille latino se prépare à recevoir son vaccin, tandis qu’un professionnel de la santé les informe sur ses bienfaits et les soins que toute la population doit maintenir pendant la pandémie. Entrez ici pour lire l’histoire complète.

Source : CinéPremière