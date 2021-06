Marvel ramène Iron Man au MCU, et cette fuite le prouve – .

Iron Man (Robert Downey Jr.) est le super-héros qui a été le catalyseur du succès monstrueux du MCU de Marvel. Le «génie, milliardaire, playboy, philanthrope» Tony Stark a aidé à créer et à diriger les Avengers, et il a obtenu un arc fantastique sur plus d’une décennie d’histoires. Stark a pu porter l’armure d’Iron Man une dernière fois dans Avengers: Endgame, où il a dû sacrifier sa vie pour sauver tout le monde. Fin du jeu est un meilleur film de super-héros que la plupart, car les enjeux semblent plus réels et tout est sur la table. Les protagonistes ne peuvent pas se rendre au coucher du soleil indemnes – et Stark en paie le prix ultime.

Le contrat de RDJ a pris fin avec Fin du jeu, et Marvel envisage la prochaine phase des aventures des Avengers au-delà de ce que les membres de l’équipe d’origine pourraient offrir. Chris Evans a également retiré son Steve Rogers/Captain America, et Black Widow de Scarlett Johansson est décédée dans Endgame avant Stark. Mais Marvel a le moyen de tous les ramener dans le futur sans ruiner l’héritage de Fin du jeu. Et il semble que Iron Man de RDJ revienne au MCU cet été. Seulement, ce n’est pas aussi excitant que vous le pensez. Faire attention, spoilers mineurs Suivre ci-dessous.

Nous attendons déjà un camée Stark dans Black Widow lors de sa sortie dans environ un mois dans les salles et sur Disney+. Mais on s’attend simplement à ce qu’il s’agisse de vieilles images que Marvel n’a pas utilisées dans les films précédents. Le retour de RDJ au MCU se produira lors d’un autre type d’émission MCU Phase 4, le What If…? long métrage d’animation qui sera présenté en première sur Disney + en août.

Disney et Marvel n’ont pas encore confirmé l’implication de RDJ dans le projet, mais nous n’avons pas besoin d’une annonce officielle lorsque des jouets Lego divulgués peuvent raconter la même histoire.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? Ensemble Iron Man Lego : Boîte de vente au détail. Source de l’image: Lego via Collider

Une liste maintenant supprimée sur Amazon France (via Collider) nous donne un aperçu incroyable d’un tout nouvel ensemble Lego conçu pour le Et si…? spectacle. L’ensemble Lego s’intitule Iron Man Sakaarian de Tony Stark. Ce que nous examinons, c’est la toute nouvelle armure Hulkbuster que Tony Stark développera sur Sakaar. Pour rappel, Et si… ? imaginera différents scénarios pour certaines des histoires que nous avons appris à aimer dans le MCU.

Dans cet épisode de Tony Stark, Marvel nous dira ce qui se serait passé si Stark s’était retrouvé sur Sakaar dans Thor: Ragnarok – bien que le film aurait eu besoin d’un nom différent si tel avait été le cas.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? Ensemble Iron Man Lego : Nouvelle armure et les trois minifigs. Source de l’image: Lego via Collider

Le jouet Lego révèle ce que ferait Stark s’il était bloqué dans un endroit différent. Il se construirait apparemment un costume d’Iron Man… encore une fois. Et il aurait besoin d’un type d’armure particulier sur la planète, car il pourrait devoir affronter à nouveau Hulk.

Plus intéressant encore, ce nouveau Hulkbuster peut se transformer en voiture. Parce que, bien sûr, Stark se construirait une voiture de course sur cette planète extraterrestre. Oubliez les vaisseaux spatiaux – cet homme aime ses automobiles.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? Ensemble Iron Man Lego : les images de la boîte de vente au détail montrent la voiture de course. Source de l’image: Lego via Collider

L’ensemble Lego est livré avec trois minifigs, dont Tony Stark, Valkyrie et The Watcher.

Comme toujours avec les ensembles Lego basés sur MCU, ils ne divulgueront pas toute l’histoire. Mais si l’ensemble de Tony Stark est vaguement basé sur What If…?, alors cela confirme clairement que RDJ apparaîtra dans la phase 4. Les mises en garde sont cependant évidentes. RDJ ne revient pas pour un film en direct. Il vient de prêter sa voix à une version animée de Tony Stark. Jeff Goldblum, qui a joué le grand maître dans Ragnarok, a déclaré il y a quelques années que RDJ était de retour pour la voix off de la série télévisée d’animation.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? Ensemble Iron Man Lego : Une personne assemblant le Hulkbuster dans les images officielles du produit. Source de l’image: Lego via Collider

Aussi, que se passe-t-il dans Et si… ? ne fera pas partie de la chronologie principale du MCU. Si quoi que ce soit, ces Et si…? les épisodes peuvent fonctionner comme des histoires de différentes chronologies, mais je ne fais que spéculer à ce stade. Après tout, d’autres rumeurs disent que RDJ pourrait jouer une version différente de Tony Stark à un moment donné.

