Marvel révèle de quoi Thor a peur dans le nouveau Et si…? Épisode ⋆ 10z viral

Thor, le dieu du tonnerre, est presque intrépide. Mais il y a certaines choses dont les gens ordinaires et les dieux ont peur.

Dans l’épisode sept de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? série, Thor, qui n’a pas à faire face à son frère adoptif sournois et indigne de confiance Loki dans cette chronologie alternative, est un fêtard majeur bien qu’il soit le prince d’Asgard. Cela devient évident lorsqu’il choisit de se rendre sur Terre pour organiser une grande fête pour lui-même, ses amis et de nombreux extraterrestres. Même avec les efforts de Carol Danvers (Capitaine Marvel), Thor continue de faire ce qu’il veut – jusqu’à ce que sa mère soit appelée.

Jane Foster tend la main à Frigga, la reine d’Asgard, pour qu’elle vienne sur Terre et règne sur son fils. Lorsque Frigga rend visite à Thor dans une vision, il ment sur ses véritables intentions sur Terre et lui dit à la place qu’il étudiait sur la planète. Ne l’achetant pas, Frigga annonce qu’elle viendra sur Terre, ce qui effraie suffisamment Thor pour que lui et ses invités joignent leurs forces pour nettoyer le désordre qu’ils ont fait juste avant l’arrivée de Frigga.

Il ne devrait pas être trop surprenant que Thor ait peur de décevoir sa mère, étant donné à quel point il la considérait haut lorsqu’elle était reine et après sa mort. Mais il est intéressant de voir un côté irresponsable de Thor sans la présence de quelqu’un comme Loki, qui essayait souvent de prendre le dessus sur son frère aîné quand ils grandissaient.

Épisode huit de Et qu’est-ce qui se passerait si…? sortira le mercredi 29 septembre sur Disney Plus.