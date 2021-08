Marvel révèle la date de sortie d’Eternals La fin du monde ? | Instagram

C’est vrai, Marvel a récemment publié la bande-annonce finale de Éternels, qui est sans aucun doute l’élément le plus important de la phase 4 de l’UCM, donc si vous êtes un fan, continuez à lire pour découvrir tous les détails.

L’un des films les plus mystérieux de la phase 4 du MCU de Marvel est Eternals dont les fans ont eu un aperçu final avant l’attendu première.

A noter qu’il reste encore des films intéressants de la phase 4 de l’UCM à sortir au-delà de Shang Chi et Spider-man : No Way Home as Eternals, l’engagement mystérieux de Marvel envers un groupe moins connu du public mais dont l’histoire a été présent tout au long des films.

Et comme on peut le voir dans la bande-annonce, les Eternals ont fait honneur à leur nom en étant témoins et compagnons de l’humanité sans interférer dans aucun conflit comme la Seconde Guerre mondiale ou le combat avec Thanos.

C’est là que le titan fou qui fut le grand méchant de la première décennie de films de super-héros est régulièrement évoqué dans cette bande-annonce, qui a été publiée sur le compte officiel Marvel Latin America sur YouTube.

Insinuant que les protagonistes étaient conscients de sa menace et comment il a réussi à mettre fin à la moitié de la vie dans l’univers.

En outre, la distribution diversifiée de sommités hollywoodiennes que Marvel a réunies pour la distribution d’Eternals, un film qui représente également les débuts de Salma Hayek et d’autres Mexicaines talentueuses de l’UCM, est frappante.

Il convient de mentionner que parmi le casting figurent Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Kit Harington et Gemma Chan, entre autres, qui donneront vie aux personnages des pages des bandes dessinées créées par le visionnaire Jack Kirby et Stan Lee.

D’autre part, Eternals, les nouveaux super-héros mythologiques de Marvel sortiront en salles aux États-Unis le 5 novembre, alors qu’il n’y a malheureusement toujours pas de date officielle confirmée pour le Mexique et le reste de l’Amérique latine.

Cependant, comme cela a été le cas avec les récentes premières de la maison des idées telles que Black Widow, nous pouvons être sûrs qu’il arrivera le même mois dans les salles de cinéma ainsi que sur la plate-forme Disney +, nous n’avons donc qu’à les attendre. pour être officiellement annoncé la date à laquelle nous pouvons le voir.