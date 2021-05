Marvel révèle les titres des suites de “ Black Panther ” et de “ Captain Marvel ” – .

2020 a été la première année en plus d’une décennie sans un film de Marvel Studios. En raison de la pandémie, Marvel a dû suspendre tous ses plans, de ses premiers spectacles Disney + au déploiement des films de la phase 4. Maintenant que le monde a commencé à se remettre sur les rails, Marvel fait la fête en publiant une vidéo mettant en évidence certains des meilleurs moments de la saga Infinity et en regardant vers l’avenir ce qui se passe pour les mois et les années à venir.

Top Deal du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques les aiment tellement! Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La première moitié de la vidéo est un voyage à travers l’univers cinématographique Marvel jusqu’à présent, soutenu par un enregistrement de Stan Lee expliquant comment tout le monde sur la planète fait partie de la même grande famille. C’est très gentil, et les fans de Marvel sont sûrs d’en profiter. Mais dans la seconde moitié, Marvel regarde vers l’avenir, donnant un aperçu de Black Widow et Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et nous donnant notre tout premier aperçu d’Eternals:

Après plusieurs retards, Black Widow devrait enfin abandonner le 9 juillet. Bien qu’il ait répété le contraire à plusieurs reprises, Marvel publiera en fait Black Widow dans les cinémas et sur Disney + simultanément, bien que vous devrez payer 30 $ pour le regarder en ligne dans le cadre du programme Disney + Premier Access. Marvel a également récemment partagé la première bande-annonce de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui sortira vraisemblablement exclusivement dans les salles le 3 septembre.

Bien sûr, la vraie raison pour laquelle vous êtes ici est pour les derniers moments de la vidéo, où nous pouvons non seulement voir le casting d’Eternals en action pour la première fois, mais aussi apprendre les titres des suites de Black Panther et Captain Merveille. Le premier est Black Panther: Wakanda Forever, qui sort le 8 juillet 2022. Le prochain est The Marvels, qui sort le 11 novembre 2022. Nous ne savons toujours pas comment Marvel prévoit de gérer Black Panther après le décès prématuré de Chadwick Boseman. , mais il semble que Wakanda sera toujours au centre de l’histoire.

Quant à The Marvels, le titre de la suite de Captain Marvel est une référence claire au fait que Captain Marvel et Mme Marvel feront équipe. L’émission de Mme Marvel sur Disney + devrait faire ses débuts avant la fin de l’année, et tout comme WandaVision a conduit directement à Doctor Strange dans le multivers de la folie, Mme Marvel fera probablement de même avec The Marvels. Voici l’intégralité du calendrier de la phase 4, selon la vidéo:

Veuve noire | 9 juillet 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux | 3 septembre 2021

Éternels | 5 novembre 2021

Spider-Man: pas de retour à la maison | 17 décembre 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie | 25 mars 2022

Thor: l’amour et le tonnerre | 6 mai 2022

Panthère noire: Wakanda pour toujours | 8 juillet 2022

Les merveilles | 11 novembre 2022

Ant-Man et la guêpe: Quantumania | 17 février 2023

Gardiens de la Galaxie: Vol. 3 | 5 mai 2023

Vous avez peut-être également remarqué un soupçon de logo Fantastic Four à la toute fin du barrage de la date de sortie, mais malheureusement, nous n’avons pas obtenu de date de sortie pour le film Fantastic Four. Comment osez-vous, Kevin Feige.

Top Deal du jour Le Fire TV Stick 4K est en vente à un prix inférieur à celui du Fire TV Stick de milieu de gamme – ne le manquez pas! Prix ​​courant: 49,99 $ Prix: 37,99 $ Vous économisez: 12,00 $ (24%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.