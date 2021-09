Marvel serait à la recherche d’un acteur pour incarner ce personnage | Divertissement

Selon les rumeurs, Marvel Studios recherche un acteur pour incarner le mythique loup-garou de la Maison des idées.

Les série de merveilles se sont avérés être un succès pour Marvel Studios et, bien sûr, Disney Plus. Des séries comme Scarlet Witch et Vision, Falcon and the Winter Soldier, Loki et maintenant Et si…? (Et si…?) Sont devenus extrêmement populaires sur le service de streaming.

Naturellement, Les studios Marvel a un bon lot de séries et de promotions en main qui arriveront dans les mois et les années à venir.

Maintenant, selon The Wrap, l’étude recherche un acteur latino dans la trentaine pour une adaptation de Loup-garou de nuit, les Loup-garou de Marvel.

Werewolf a eu deux itérations dans les bandes dessinées, Jacob Russel dans les bandes dessinées originales de 1972, et Jake Gomez dans l’itération qui a commencé à être publiée récemment.

Le personnage se caractérise par être un lycanthrope qui se transforme en loup-garou la nuit, mais sa race finit par pouvoir se convertir à volonté au fil du temps.

Selon la publication, Marvel recherche l’acteur pour un Spécial Halloween en 2022, et la production commencerait au début de l’année prochaine.

En revanche, il faut noter que la course des lycanthropes Marvel a beaucoup à voir avec les comics Moon Knight (Moon Knight) dont la série arrivera l’année prochaine sur Disney Plus, avec Oscar Isaac incorporant Marc Spectre.

Pour l’instant, aucun détail sur le projet n’a transpiré, mais c’est une proposition intéressante qui aiderait à compléter la série de Chevalier de la lune. En clair, Marvel Studios souhaite que ses séries aient la même pertinence que les films, voire plus.

Pour l’instant, notre prochain arrêt à l’UCM, en plus du prochain épisode de Que se passerait-il si …?, Is Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux, qui arrive la semaine prochaine dans les cinémas de toute l’Espagne, présentant dans le UCM au personnage incarné par Simu liu.

