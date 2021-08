Le deuxième Werewolf by Night est un ajout plus récent à Marvel Comics. Jake Gomez a fait ses débuts en tant que personnage il y a moins d’un an, en octobre 2020, il pourrait donc être la version du héros loup-garou que la plupart des fans modernes connaissent, ou du moins connaissent. Jake Gomez est membre d’une tribu amérindienne et en vient à sa situation grâce à sa famille maudite par la lycanthropie.