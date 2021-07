Marvel Studios et Warner Bros ne seront pas au prochain Comic Con – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Pour la deuxième année consécutive, Comic Con At Home n’aura parmi ses panels aucun des contenus attendus de Marvel Studios ou de Warner Bros (via). Esto significa que el mundo de los superhéroes en el cine, definitivamente brillará por su ausencia a lo largo de los muchos paneles virtuales, o en el Salón H virtual, que con tanta tradición año con año reveló exclusivas de películas tan potentes como Avengers o La Justice League.

De nombreux facteurs pourraient amener deux des géants de l’industrie à décider de ne pas assister à la fête. Tout d’abord, Warner a le célèbre DC Fandome, un événement virtuel qui l’année dernière a été réalisé avec beaucoup de succès et d’audience et où certains des films les plus importants à venir ont été présentés, comme la première bande-annonce de The Batman , réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson. Le DC Fandom de cette année est déjà prévu pour octobre prochain.

Deuxièmement, Disney et Marvel ont également connu le succès en organisant leur propre soirée de présentation appelée D23, qui n’a pas lieu d’année en année, mais qui s’est avérée efficace lorsque Mickey Mouse a besoin de faire connaître ses productions.Il n’y aura pas un an, mais Disney a déjà un nouveau D23 prévu pour 2022 et il ne s’agira vraisemblablement pas d’un événement virtuel, mais d’une grande fête en face à face.

Le fait que Warner Bros et Marvel Studios ne participent pas à Comic Con représente certainement un coup dur pour la convention de San Diego d’une certaine manière. Cependant, année après année, les productions cinématographiques et télévisuelles sont abondantes et elles ont toujours besoin de l’aile protectrice d’une sorte d’événement où elles ont une certaine proximité avec le public.

Le dernier espoir de voir quelque chose qui ressemble à des films de super-héros à Comic Con, cependant, réside dans Sony Pictures et son univers étendu de personnages du monde de Spider-Man. À vrai dire, Spider-Man: No Way Home est sans aucun doute l’un des films les plus attendus par les fans de bandes dessinées. D’une certaine manière, ce film appartient également à Disney, mais il vaudrait la peine d’être considéré comme une possibilité.

En tout cas, le deuxième volet de Venom et le très retardé Morbius avec Jared Leto, peuvent avoir une apparition spéciale dans les salles virtuelles de Comic Con, afin de ne pas laisser l’esprit de super-héros qui a tant caractérisé l’événement depuis de nombreuses années. mourir. .

Après que le San Diego Comic Con se déroule dans son format virtuel durant les derniers jours de ce mois de juillet, une deuxième convention est prévue pour les dates de Thanksgiving, qui seront en face-à-face. Peut-être que Warner et Marvel sauvent la machinerie lourde de leurs productions cet événement. Sans aucun doute, une salle H pleine de gens avec beaucoup d’énergie, peut définir le buzz de n’importe quel projet.

