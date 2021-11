Marvel Studios travaille déjà au retour de Daredevil – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

L’une des choses que les fans de Marvel regrettent le plus est probablement la perte soudaine de continuité de Charlie Cox’s Daredevil. Le personnage a été créé pour une série Netflix avec toutes les bonnes nuances et séquences d’action si puissantes que le monde était en admiration. En attendant que son retour se réalise dans Spider-Man : No Way Home, en attendant, d’un autre côté, de nouvelles informations sont arrivées qui pourraient finir par confirmer l’inévitable : Matt Murdock reviendra.

David Hayter est un scénariste -ainsi qu’un acteur- qui a été en contact avec les films Marvel à plusieurs reprises. En fait, son nom est inscrit au générique de X-Men et X-Men 2 de Bryan Singer, et il y a même un script pour le film solo de Black Widow avec son nom, qui a été jeté et modifié pour ce que nous avons finalement vu sur les écrans cette année.

Eh bien, Hayter s’est présenté il y a quelques semaines à une convention de bande dessinée à Londres où il a certainement parlé à la presse. Alors que personne n’avait l’intention d’obtenir de lui des informations pertinentes sur le MCU, il était surprenant que Small Screen lui ait demandé quel personnage ou quelle histoire il aimerait travailler pour le cinéma, que le scénariste ait peut-être démantelé l’un des secrets les mieux gardés de Kevin Feige.

« Vous savez, ils font un redémarrage de Daredevil », a-t-il révélé. Et Daredevil a toujours été un personnage très important pour moi et j’ai adoré la première façon dont ils l’ont fait. Mais il y a certaines choses que vous savez, j’aimerais m’adapter du regard de Frank Miller sur le personnage qui comptait vraiment pour moi. Euh, ouais, je pense vraiment que c’est celui-là. »

Bien que Hayther n’ait pas expliqué grand-chose sur le projet, il y a de nombreuses questions sur la table pour la discussion. Depuis l’annulation de la série Netflix, les fans ont organisé des pétitions, des campagnes et même créé des sites Web exclusivement dédiés à demander leur retour à Marvel.

Lorsque la licence du personnage a quitté les coffres de Netflix il y a quelques mois et est revenue à Marvel, beaucoup ont imploré Kevin Feige de permettre à Charlie Cox’s Daredevil une seconde vie au sein du MCU. Bien que rien n’ait encore été confirmé, de récentes photos divulguées de Spider-Man: No Way Home semblent indiquer que les prières ont été exaucées.

L’ancien scénariste de X-Men parle d’un redémarrage, ce qui pourrait signifier un certain nombre de choses. Depuis que le personnage a commencé à être construit à partir de zéro, jusqu’à ce que même Marvel Studios travaille déjà sur un nouveau film ou une nouvelle série Daredevil où Charlie Cox revient au costume écarlate. Il y a eu peu de rumeurs selon lesquelles la série continuerait sur Disney Plus ou Hulu.

Tous les doutes seront dissipés, une fois que nous verrons nos soupçons confirmés le 17 décembre avec la première de Spider-Man : No Way Home.

Source : CinéPremière