Marvel Studios voulait que les frères Russo reviennent pour un film à venir, alors commencez la spéculation

Mais une autre possibilité est que Joe et Anthony Russo étaient envisagés pour réaliser un film mettant en vedette un groupe de super-héros Marvel qui est tout aussi célèbre que les Avengers, sinon plus. Nous savons depuis des années que les X-Men seront finalement redémarrés au sein du MCU, et avec Marvel à la tête déjà embauché Jon Watts, l’homme derrière tous les films Spider-Man dirigés par Tom Holland, pour diriger son redémarrage Fantastic Four, il est facile d’imaginer que le studio souhaite également rechercher un directeur interne pour s’occuper de la présentation de l’équipe de mutants. Plus tôt cette année, Joe Russo a même expliqué à quel point il serait difficile de refondre Wolverine après les près de deux décennies de Hugh Jackman dans le rôle.