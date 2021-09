Marvel taquine les équipes des Avengers contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant

Marvel n’a peut-être pas annoncé sa sortie Avengers 5, mais le film est certainement en préparation. Kevin Feige l’a suggéré dans une récente interview, mais il nous a rappelé qu’il fallait encore attendre ce film en particulier. Avant que cela n’arrive, Marvel doit introduire de nouveaux personnages qui remplaceront les super-héros et les méchants qui ne sont plus sur la photo. Mais nous n’avons pas besoin d’attendre plusieurs années pour avoir un aperçu des nouvelles équipes des Avengers. Marvel est sur le point de nous montrer au moins quelques équipes Avengers qui ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Et tout cela arrive à Disney Plus dans les semaines à venir via le What If…? Séries télévisées.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? a une histoire globale

Nous venons d’apprendre que Et si… ? a une histoire globale. Nous savions déjà que l’émission télévisée d’animation offrirait d’autres histoires d’Avengers se déroulant dans différentes chronologies du multivers. Et nous savions que ces histoires seraient canon pour le MCU, permettant à certaines des variantes de personnages d’apparaître dans des aventures en direct sur la route.

Le Et si… ? les épisodes offrent de superbes histoires autonomes et ils sont amusants à regarder. Nous voyons toutes ces nouvelles possibilités dans le multivers, avec The Watcher (Jeffrey Wright) qui nous guide tout au long du chemin. Mais savoir qu’il y a une histoire de connexion fait de What If…? encore plus excitant.

Cela signifie que certains des Avengers qui sont apparus dans des épisodes séparés se mélangeront et interagiront à la fin. Marvel a fait allusion à cela même avant Et si…? créé. Le studio a montré une publicité télévisée animée qui impliquait que les futures équipes des Avengers étaient en ordre pour la série télévisée.

Ce n’était qu’une publicité, il est donc peu probable qu’elle gâche un Et si… ? secrets. Avance rapide jusqu’à mardi, cependant, et Marvel a publié un aperçu de la mi-série What If…? cela nous rappelle ce qui s’est passé jusqu’à présent dans la première moitié de la série. Il taquine également ce qui va arriver dans les quatre épisodes restants. Et ce sont les nouvelles images qui nous donnent ces toutes nouvelles équipes Avengers qui ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu jusqu’à présent dans la chronologie principale du MCU.

Les nouvelles équipes des Avengers

Par exemple, une équipe comprend Black Widow, Captain Carter, Thor et la version Thanos de Gamora. Est-ce l’univers où Hank Pym a tué bon nombre des six Avengers originaux ? Seuls Black Widow et Steve Rogers semblent avoir survécu à celui-ci. Mais pourquoi Thor fait-il partie de cette équipe ? Et le capitaine Carter ?

Fait intéressant, Black Widow utilise l’arc et les flèches de Hawkeye, et ils semblent tous combattre l’armée d’Ultron.

Black Widow, le capitaine Carter, Gamora et Thor vus dans Et si… ? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios

Une version différente de Thor rencontre Strange Supreme, la version maléfique du docteur Strange qui a détruit tout son univers. Les deux parlent de zombies, ce qui signifie qu’ils pourraient interagir avec les restes des Avengers que nous avons vus dans Et si… Zombies de la semaine dernière ? épisode.

En effet, il y a un coup dans le nouveau What If…? vidéo promotionnelle qui montre cette équipe en train de combattre quelqu’un d’autre. C’est celui où Ant-Man est une tête flottante. Vous ne pouvez pas le manquer.

Avengers incluant la tête flottante d’Ant-Man dans What If…? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios

En plus de cela, la vidéo promotionnelle taquine une histoire différente sur Sakaar. On voit le Grandmaster et Korg dans le clip. Et nous savons d’après les bandes-annonces que Tony Stark construira un autre costume d’Iron Man sur Sakaar.

En parlant d’Iron Man, il y a un épisode de type Endgame où Tony Stark ne claquera apparemment pas des doigts pour tuer Thanos le moment venu.

Strange Supreme à côté de Thor dans Et si… ? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios

Ensuite, il y a Killmonger, qui enregistrera une variante différente d’Iron Man dans l’un des épisodes, selon le précédent Et si…? bandes annonces. Est-ce l’Iron Man qui ne décrochera pas l’Infinity Gauntlet ?

Étant donné qu’il nous reste encore quatre épisodes dans Et si…?, nous verrons sûrement quelques équipes passionnantes des Avengers dès demain. Chaque nouvel épisode est lancé mercredi et vous aurez besoin d’un abonnement Disney Plus pour voir ces nouvelles équipes Avengers en action.