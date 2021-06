Marvel travaillerait sur son premier film sur les dinosaures

Depuis sa création en 2008 avec le premier opus d’Iron-Man, l’univers cinématographique Marvel a évolué bien plus que les fans ne pourraient l’imaginer. Le studio, qui a été racheté par Disney à l’été 2009, lance des projets de plus en plus ambitieux dans lesquels il joue avec plus de genres et de thèmes.

Dans ce sens, Marvel semble vouloir donner une nouvelle tournure à son Univers en développant son premier film sur, ni plus ni moins, les dinosaures.

Selon le médium Giant Freakin Robot, la House of Ideas aurait un film se déroulant dans le Savage Land en phase de pré-production. Cet endroit au sein de l’univers Marvel est une île similaire au monde perdu de Jules Verne, située dans une réserve tropicale cachée en Antarctique qui abrite des formes de vie de l’ère mésozoïque, telles que des dinosaures.

Dans les bandes dessinées, cet endroit est la résidence de Ka-Zar, un personnage similaire à Tarzan, qui n’a pas encore été confirmé pour apparaître dans le film présumé. Tout semble indiquer qu’avec cette production, Marvel pourrait vouloir se positionner comme un concurrent sérieux de l’univers Jurassic Park, une franchise qui appartient à Universal.

Bien qu’il n’y ait pas plus d’informations sur ce projet, on sait que le studio est intéressé à présenter de nouveaux lieux similaires à Wild Land dans ses prochains films, puisqu’il a été confirmé qu’Atlantis aura un rôle important dans la suite de Black Panther. , Wakanda Forever. , dans lequel apparaîtra également pour la première fois le super-héros Namor, interprété par Tenoch Huerta, un acteur mexicain connu pour sa participation à la série Netflix Narcos : México.

Source : Cependant