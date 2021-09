Marvel vient de confirmer ‘Avengers 5’ et nous l’avons presque manqué

Depuis que Marvel a dévoilé la majeure partie de ses titres MCU Phase 4, nous expliquons qu’un film Avengers 5 est inévitable. Kevin Feige & Co. n’ont pas encore confirmé de date de sortie pour le film, et ils n’ont même pas mentionné le projet lors de la liste des titres MCU Phase 4. Mais Avengers est la franchise la plus lucrative du MCU. C’est l’aboutissement d’années de narration. Avengers est l’endroit où les principaux super-héros se rencontrent pour affronter les menaces les plus dangereuses. C’est aussi là que les histoires et les arcs de personnages se ferment.

Après quatre émissions télévisées de la phase 4 et deux films, Feige a finalement confirmé que le film Avengers 5 était en préparation. Il n’a fourni aucun détail, avertissant les fans il y a un mois que “vous avez besoin de temps […] pour construire la saga avant de commencer à rassembler tout le monde. Mais la meilleure confirmation d’Avengers 5 vient de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, et nous l’avons presque manquée. Remarquez, quelques spoilers suivront ci-dessous.

Meilleure offre du jour Des draps de lit luxueux avec 100 000 critiques 5 étoiles sur Amazon commencent à seulement 22 $ dans cette vente incroyable ! Prix ​​catalogue : 27,99 $ Prix : 22,39 $ Vous économisez : 5,60 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La folle scène post-crédits de Shang-Chi

Shang-Chi est toujours aussi fort dans les salles après trois week-ends, ce qui est une excellente réalisation pendant la pandémie. Le film a dépassé les 175 millions de dollars au box-office, approchant les ventes nationales de Black Widow au box-office – 183 millions de dollars. La principale différence entre les deux films est que le premier a obtenu une sortie en salles uniquement, tandis que Black Widow a frappé Disney Plus le même jour de sa première dans les salles.

Cela signifie que de nombreux fans de Marvel savent déjà ce qui se passe dans le film et les scènes post-génériques folles. Nous avons parlé des crédits fous de Shang-Chi à la mi-août lorsque Disney a organisé une projection de film surprise pour les fans. L’intrigue et les crédits de Shang-Chi ont été mis en ligne avant même la publication des critiques sans spoiler.

L’une des deux scènes est pertinente pour les plans d’Avengers 5, et elle nous a toujours mis en vedette.

C’est la scène où Wong (Benedict Wong) attrape Shang-Chi (Simu Liu) et Katy (Awkwafina), les emmenant au Sanctum pour discuter. Apparaissant par vidéoconférence sont Bruce Banner (Mark Ruffalo) et Captain Marvel (Brie Larson).

Ce qui nous a stupéfaits à partir du moment où la scène a fuité, c’est Bruce Banner. Plutôt que la version plus intelligente de Hulk que nous avons vue dans Fin du jeu, nous avons récupéré l’ancienne bannière, avec une écharpe lui tenant le bras. Pourquoi Bruce était-il là ? Qu’est-il arrivé au professeur Hulk ? C’est ce que tout le monde voulait savoir.

Il convient également de noter le détail selon lequel les Dix Anneaux ont envoyé une balise dans l’univers, et les Avengers n’avaient aucune idée de ce qui venait de se passer. Ni Wong ni les autres ne savaient de quoi étaient faits les Dix Anneaux.

Abomination et Wong combattant dans Shang-Chi et la bande-annonce de la Légende des Dix Anneaux. Source de l’image : Marvel Studios

Le grand indice pour Marvel’s Avengers 5

C’est ce qu’une scène post-générique dans un film Marvel fera aux fans. Vous allez trop penser à tout, en essayant d’analyser les petits indices que propose Marvel. Vous essayerez d’expliquer l’apparence de Banner, l’origine des Dix Anneaux et la menace multiversale potentielle. Mais vous pourriez ignorer l’indice le plus évident de la scène post-crédits. L’indice qui confirme pratiquement le film Avengers 5 est en préparation.

Nous avons trois Avengers dans la scène qui en recrutent deux autres. Nous en avons déjà parlé. Simu Liu et Katy sont accueillis dans l’équipe à la suite des événements du film. Mais l’essentiel, c’est qu’il y a toujours une équipe là-dedans. Les Avengers existent toujours officiellement. Les gens savent qui est Wong après les événements de Fin du jeu, comme on le voit dans la scène post-crédits. Ils le reconnaissent immédiatement.

De plus, Wong, Bruce et Captain Marvel ne discutent pas amicalement de l’univers. Ils travaillent à la protection de la planète au lendemain de la bataille contre Thanos. Cela signifie que les Avengers existent toujours à titre officiel. On ne sait pas s’il s’agit d’une organisation autonome ou s’il y a une surveillance de la part des gouvernements du monde. Nous ne savons pas non plus si de nouvelles lois comme les accords de Sokovie régiront ces super-héros.

Mais le message le plus important envoyé par la scène post-crédits de Shang-Chi est que l’équipe des Avengers est toujours ensemble. Cela montre clairement qu’un film Avengers 5 est en préparation. Alors que Marvel continue de construire l’univers, une menace émergera qui nécessitera l’attention de tous. Et la scène du générique montre que les Avengers font attention à tout ce qui sort de l’ordinaire.

Affiche Eternals montrant les 10 nouveaux héros Marvel. Source de l’image : Marvel Studios

Ce n’était pas notre premier indice

Fait intéressant, Feige a confirmé que Marvel rassemble l’équipe pour un Avengers 5 juste avant la projection des fans de Shang-Chi. Le fait que l’exécutif le plus important de Marvel ait confirmé que le studio est déjà en train de construire cette nouvelle suite d’Avengers ne devrait pas être surprenant, rétrospectivement. La scène post-crédits nous dit que le groupe Avengers existe et qu’il surveille toujours le monde, surtout en ce qui concerne les menaces inexpliquées.

Ce n’est pas la première fois qu’on nous dit que le monde a besoin de super défenses. De retour dans Far From Home, une scène post-crédits a révélé que Nick Fury (Samuel L. Jackson) était en vacances dans l’espace pour superviser le développement de ce qui ressemblait à une installation de haute technologie. WandaVision a ensuite montré SWORD en action, l’organisation secrète qui a remplacé le SHIELD.

Enfin, on voit dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver que les super-héros de la planète sont à la fois respectés et détestés. Le monde a besoin du symbole de Captain America pour vivre. C’est pourquoi le bouclier est transmis à John Walker (Wyatt Russell) puis à Sam (Anthony Mackie). Et nous voyons des gens reconnaître Bucky (Sebastian Stan) comme un vengeur pour la première fois.

Marvel nous a toujours dit que les Avengers continueraient d’exister et de fonctionner. Peut-être aux côtés d’autres équipes qui se forment déjà. Nous avons Val (Julia Louis-Dreyfus) qui recrute dans Falcon et Black Widow. De plus, les Éternels se « rassemblent » pour lutter contre une menace importante. Mais c’est Shang-Chi qui confirme que Avengers 5 est inévitable.