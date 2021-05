Marvel vient de confirmer comment Iron Man pourrait revenir au MCU – .

L’une des choses les plus ennuyeuses à propos des vieux films de super-héros est que le public sait dès le début que les bons gagneront et que les méchants seront vaincus. Non seulement cela, mais le personnage titulaire ne mourra pas, car il devra revenir pour une suite. Ce n’est pas que nous voulons que les super-héros meurent dans ces films, mais nous savons que les Batmen et Spider-Men du monde ne courent aucun danger réel. Ils pourraient souffrir et être blessés, mais ils arriveront à la suite. Et lorsque l’histoire est terminée, vous redémarrez. La mort de Superman dans Batman v.Superman aurait pu être une exception étrange à la règle, mais nous savions déjà de la scène à la fin du film que sa mort ne resterait pas.

C’est là que le MCU de Marvel brille. Les enjeux semblent plus authentiques dans ces films, et c’est parce que Marvel a obtenu tellement de succès avec son univers cinématographique, bien au-delà de ce que d’autres studios ont pu réaliser. Marvel a pris des héros moins connus et les a transformés en stars qui rendent les anciens personnages de Batman et de Spider-Man pâles en comparaison. Et Marvel a créé tant d’histoires interconnectées qui sont toutes sur des chemins convergents. Avec autant de personnages sous la main et beaucoup de matériel de bandes dessinées Marvel avec lequel travailler, Marvel a stupéfié le public en tuant la moitié des Avengers. Les personnages sont restés morts pendant cinq ans dans cette chronologie et les ramener nécessiterait des sacrifices supplémentaires. Cela impliquait la mort héroïque de Black Widow (Scarlett Johannson) et d’Iron Man (Robert Downey Jr.) Avengers: Fin de partie pour faire le travail. C’était une sortie fantastique pour ces personnages, qui ont ensuite été rejoints par Captain America (Chris Evans) lorsqu’il a pris sa retraite de l’équipe.

Nous avons entendu dire que Marvel pourrait vouloir ramener Iron Man et la casquette originale dans les histoires futures et nous avons vu des rumeurs expliquant comment cela peut être fait sans ruiner l’héritage d’Endgame. Bien que nous n’ayons aucune confirmation à ce sujet, les derniers commentaires de Kevin Feige sur Loki confirment pratiquement que Marvel peut ramener ces personnages à tout moment avec facilité.

Loki est la prochaine émission télévisée MCU à frapper Disney +, et Entertainment Weekly a parlé avec Tom Hiddleston du personnage qu’il joue depuis plus d’une décennie dans les films Thor et Avengers. EW a également interviewé Feige sur les plans de Marvel pour le personnage à l’avenir.

Le président de Marvel a répondu au magazine en disant «plus de Hiddleston, plus de Loki» lorsqu’on lui a demandé pourquoi Loki était l’une des premières émissions Disney + du studio. Le rapport explique à quel point Loki a été incroyablement populaire auprès des fans, alors Marvel a reconsidéré son plan initial pour le tuer dans Thor: The Dark World. Le public de test n’a jamais acheté l’idée qu’il est mort en combattant les elfes noirs. Mais ensuite, Marvel a tué Loki dans Infinity War lorsque le personnage est mort d’une mort héroïque en tentant de tuer Thanos.

Hiddleston avait l’impression que c’était la fin pour Loki. «C’était très, très définitif, et je me suis dit: ‘D’accord, c’est tout. C’est l’arc final de Loki et la fin définitive de la saga Odinson », a déclaré l’acteur.

Il est ensuite revenu pour filmer deux scènes qui sont apparues dans Fin du jeu en 2017. Hiddleston n’avait aucune idée de l’endroit où Loki avait été téléporté après avoir volé le Tesseract. Et Feige a déclaré qu’au départ, le plan n’était pas d’utiliser cette scène pour créer une émission de télévision centrée sur le Dieu du mal. Au lieu de cela, c’était juste un stratagème qui obligerait les Avengers à entrer dans une chronologie différente pour obtenir la pierre d’infini qu’ils venaient de perdre.

Iron Man (Robert Downey Jr.) embrasse Spider-Man (Tom Holland) dans une scène émouvante de la bataille finale Avengers: Endgame. Source de l’image: Marvel Studios

Après avoir discuté avec le PDG de Disney, Bob Iger, de la production de contenu pour Disney +, Feige & Co. a déclaré qu’il voulait faire quelque chose avec Loki. «Je pense que l’idée que nous avions laissé cette extrémité libre avec Loki nous a donné le droit à ce que pourrait être une série de Loki. Donc au moment [Endgame] est sorti, nous savions où cela allait », a déclaré l’exécutif.

Dans tout cela, il est essentiel de ne pas perdre de vue le fait que le Loki que nous allons voir sur Disney + dans quelques semaines est un personnage différent. Et Marvel voulait explorer tout cela. «L’une des choses sur lesquelles Kevin Feige a mené était: ‘Je pense que nous devrions trouver un moyen d’explorer les parties de Loki qui sont indépendantes de sa relation avec Thor,’ ou le voir dans une dualité ou en relation avec les autres, ce que je pensais était très excitant », a déclaré Hiddleston à EW. «La saga Odinson, cette trilogie de films, a donc toujours son intégrité, et nous n’avons pas besoin de la rouvrir et de la raconter.

Cette ligne de pensée confirme que Marvel peut ramener les personnages préférés des fans à tout moment, y compris Iron Man, Captain America et Black Widow. Et il peut tout faire sans ruiner Endgame. Feige a laissé tomber une citation clé qui souligne davantage la capacité de Marvel à faire tout ce qu’il veut dans le MCU à l’avenir, sans ruiner les histoires précédentes.

“Une partie du plaisir du multivers et de jouer avec le temps est de voir d’autres versions de personnages, et d’autres versions du personnage titulaire en particulier”, a déclaré Feige. Ce sera quelque chose dont nous nous souviendrons au fur et à mesure que nous entrerons dans la phase 4, en particulier avec les rumeurs qui continuent de tourbillonner qui suggèrent que RDJ et Evans pourraient apparaître dans les futures histoires de MCU.

Feige n’était pas disposé à confirmer si Loki était lié à Doctor Strange dans le multivers de la folie ou à d’autres projets au cours de l’interview – mais il a déjà dit que Loki apparaîtrait dans la suite de Strange.

Mis à part les spéculations d’Iron Man, le profil EW complet de Loki est une excellente lecture – consultez-le sur ce lien.

