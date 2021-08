Marvel vient de ramener Iron Man au MCU, et nous l’avons presque manqué

Tony Stark (Robert Downey Jr.) était l’un des nombreux candidats à “Heroic Death in Avengers: Endgame” dans les mois qui ont précédé la sortie du film. Nous savions en allant au cinéma que certains de nos Avengers bien-aimés feraient tout ce qu’il faut pour battre Thanos. Certains d’entre eux pourraient mourir après avoir ramené tout le monde dans cette finale de Infinity Saga. Il s’est avéré que les prédictions selon lesquelles Iron Man sacrifierait sa vie pour battre Thanos (Josh Brolin) étaient exactes. Et en conséquence, la finale de Endgame était d’une beauté déchirante.

Mais au moment où nous avons quitté les cinémas après nos premières visionnages de Fin du jeu, nous n’avons pas pu nous empêcher de nous demander si Marvel ramènerait jamais Iron Man. Y avait-il un moyen d’avoir notre gâteau et de le manger aussi ? Iron Man de RDJ pourrait-il revenir dans le MCU sans ruiner l’héritage de Endgame? Il s’avère que nous avons déjà une réponse. Marvel a ramené Tony Stark, et nous l’avons presque manqué. Le jury ne sait toujours pas si Downey Jr. reviendra à son rôle le plus emblématique à ce jour. Remarquez, quelques spoilers MCU suivent ci-dessous.

La mort d’Iron Man est définitive

Contrairement à Infinity War, les morts dans Endgame étaient définitives. C’est l’une des raisons pour lesquelles le MCU est si incroyable.

Certains super-héros sont également morts pour de bon dans Guerre d’infini, car Thanos les a tués avant le blip. Il a sacrifié Gamora (Zoe Saldana) et tué Loki (Tom Hiddleston) au début du film. Marvel a ramené ces deux personnages dans Fin du jeu, où nous avons vu des variantes d’autres réalités. Le studio a fait la même chose avec Thanos, préparant potentiellement le public au retour inévitable de Tony Stark.

Mais Iron Man est mort dans Endgame. C’était incroyablement émouvant, laissant le public en larmes. L’un des acteurs (et acteurs) les plus importants du MCU a bouclé un arc vraiment satisfaisant. Le problème, c’est que le MCU est désormais privé d’Iron Man, qui a toujours été l’un de ses meilleurs défenseurs.

Théories sur le retour de Tony Stark

Nous avons entendu toutes sortes de rumeurs selon lesquelles Marvel voulait ramener Iron Man et Captain America (Chris Evans) de Steve Rogers au MCU. Pendant ce temps, les deux acteurs ont confirmé qu’ils ne reviendraient pas au MCU.

La chose intéressante à propos de ces rumeurs est qu’il existe des moyens de ramener les Avengers morts ou retraités dans le MCU sans ruiner la finale de Endgame. La mort d’Iron Man ne doit pas être annulée. Et la retraite de Captain America est bien méritée. Mais il existe une infinité de variantes Stark et Rogers.

Entrez dans le multivers

Loki clarifia deux choses. Premièrement, il a fermement introduit le multivers et établi les règles qui le régissent. Deuxièmement, cela a prouvé que Marvel pouvait offrir plus d’un arc fantastique pour le même personnage. Hiddleston a joué un Loki différent – ​​une version de l’anti-héros bien-aimé qui ne serait jamais exploré dans les films. Ensuite, il y a Kang (Jonathan Majors) – un méchant terrifiant à plusieurs variantes qui ne fait que commencer.

Nous allons en voir plus dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 quand une autre Gamora apparaîtra aux côtés du reste du gang. Mieux encore, Spider-Man : No Way Home proposera trois versions de Peter Parker. Ensuite, il y a Doctor Strange dans le multivers de la folie, avec la myriade de camées rumeurs – et Iron Man en fait partie, soit dit en passant.

Toutes ces émissions et films suivent chronologiquement la mort de Tony Stark. Mais les rumeurs suggèrent que Marvel pourrait choisir un Tony différent du multivers pour les futurs crossovers MCU.

Iron Man apparaît dans Et si… ? bande annonce. Source de l’image : Marvel Studios

La révélation massive de Marvel

J’ai spéculé il y a quelques jours que Et si…? est une histoire à plusieurs niveaux. C’est la seule option, maintenant que nous avons vu Loki. Et Marvel l’a confirmé ces derniers jours. Tout dans Et si… ? se passe dans le multivers, et tout est connecté au MCU. Et tout est canon, y compris toutes les variantes d’Iron Man.

Voici et si… ? le producteur exécutif Brad Winderbaum à nouveau :

Ce n’est pas un hasard si la série reprend juste après Loki. Le multivers a éclaté dans toutes les directions possibles. Et qu’est-ce qui se passerait si…? nous donne une chance d’explorer cela. Sans entrer dans les détails, je peux vous dire que Et si… ? en tant que projet [and] car une histoire qui existe dans le MCU est aussi importante que n’importe quelle autre. C’est tissé dans cette même tapisserie. Donc, il y a beaucoup de potentiel.

Et voici ce que le rédacteur en chef AC Bradley a déclaré dans une récente interview :

Les événements de Et si… ? sont canon. Cela fait partie du multivers MCU. Le multivers est là. C’est réel, et c’est absolument fantastique, les gens.

Iron Man est mort, mais Tony Stark est de retour dans le MCU

Ce n’est qu’une fois que vous avez pris tout cela en compte que vous vous rendez compte que Marvel vient de ramener Iron Man au MCU. Notre Iron Man est toujours mort, mais et si… ? mettra en vedette un nouveau Tony Stark. Voici à nouveau cette bande-annonce :

Dans cette version des événements, Killmonger (Michael B. Jordan) sauve Tony Stark. Cela signifie-t-il qu’il ne deviendra pas Iron Man ? Nous n’avons aucune idée de ce qui va se passer ensuite, mais les bandes-annonces montraient Tony Stark portant son costume d’Iron Man. En d’autres termes, Marvel racontera au moins une autre histoire d’Iron Man dans le MCU dans What If…? saison 1.

Ce qui est intéressant, c’est que RDJ n’apparaît pas dans la liste massive des stars de Marvel reprenant leurs rôles pour What If…?. Ce sera quelqu’un d’autre qui exprimera Tony Stark. C’est à la fois une bénédiction et une malédiction. Nous verrons si quelqu’un d’autre peut réaliser le même grand Stark que RDJ. Là encore, le multivers permet une myriade d’Iron Men.

Enfin, rien n’indique que le Tony Stark que nous verrons dans What If…? réapparaîtra dans le MCU sur la route. Mais nous savons que le capitaine Carter (Hayley Atwell) est un personnage central de What If…? et qu’elle pourrait également apparaître dans Multiverse of Madness. Par conséquent, il ne serait pas trop surprenant de voir cette variante Stark dans les futurs films et émissions MCU. Après tout, vous ne pouvez pas simplement introduire un Iron Man au hasard sans avoir de plus grands projets pour le personnage maintenant que la version Sacred Timeline est morte et enterrée.

