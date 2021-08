Marvel vient de répondre à l’une de nos plus grandes questions “Shang-Chi”

Après la première sur le tapis rouge de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, nous avons vu les premières réactions au film MCU le plus mystérieux de 2021. Black Widow est une préquelle se déroulant entre Civil War et Infinity War. No Way Home est le troisième volet de la trilogie Spider-Man du MCU. Comme Shang-Chi, Eternals introduira de tout nouveaux héros, mais on sait déjà à quoi s’attendre de ces derniers. Les Eternals vivent dans le MCU depuis des millénaires. Nous découvrirons bientôt ce qu’ils faisaient pendant que les Avengers sauvaient la situation. Mais qu’en est-il de Shang-Chi (Simu Liu) ? Que faisait-il pendant tout ce temps ? Où se situe-t-il dans le scénario plus large du MCU? Ce super-héros est-il même dans la timeline sacrée? Marvel vient de répondre à cette question avant la première du film. Squelques spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Liens avec l’univers cinématographique de Marvel

Dès les premières bandes-annonces de Shang-Chi, on s’est interrogé sur la place du film dans la chronologie de Marvel. Nous avons ensuite vu Wong (Benedict Wong) combattre Abomination (Tim Roth) dans l’une des bandes-annonces les plus récentes. La chronologie était soudainement un peu plus claire. Shang-Chi se déroule entre L’Incroyable Hulk et après Endgame.

La brève révélation de Wong contre Abomination est le spoiler que Marvel devait partager pour connecter Shang-Chi et la légende des dix anneaux au reste du MCU. Ainsi que le lien avec le film qui a tout déclenché, Iron Man.

Le combat Wong contre Abomination a également clairement indiqué qu’une partie de l’intrigue du film se déroule au cours des 15 années entre Hulk et Fin du jeu, ce qui a donné à Marvel suffisamment de temps pour explorer l’histoire de Shang-Chi et son chemin pour devenir un super-héros MCU. Mais ça va mieux que ça.

Abomination et Wong combattant dans Shang-Chi et la bande-annonce de la Légende des Dix Anneaux. Source de l’image : Marvel Studios

Shang-Chi dans la chronologie principale de Marvel ?

Dans une interview avec Fandango, le réalisateur de Shang-Chi Destin Daniel Cretton a donné un meilleur placement dans la chronologie du film. “Shang-Chi se déroule de nos jours dans la chronologie du MCU”, a-t-il déclaré à propos du film. Lorsqu’il a insisté sur les liens entre Avengers: Endgame et Shang-Chi, Cretton a confirmé que le film se déroule «après Blip» de nos jours.

Il y a eu techniquement deux Blips jusqu’à présent dans le MCU – un dans Infinity War et un dans Endgame. Thanos (Josh Brolin) a tué la moitié de tous les êtres vivants de l’univers la première fois, et Hulk (Mark Ruffalo) a ramené tous ceux qui ont été renvoyés avec un deuxième cliché.

Scène de la bande-annonce de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux. Source de l’image : Marvel Studios

Shang-Chi et les dix anneaux

La révélation de Cretton ne gâchera pas Shang-Chi, mais elle met certainement les choses en perspective. Le réalisateur a déclaré que Shang-Chi avait la vingtaine dans le film, ce qui signifie qu’il était un adolescent pendant une grande partie de la saga Infinity. Il n’aurait pas été d’une grande aide dans le passé. Mais il pourrait avoir une place dans les futures équipes.

Le réalisateur a également dit que le film expliquerait les Dix Anneaux mieux que Marvel ne l’a fait jusqu’à présent. Il a fait référence à la fois aux anneaux physiques empreints de pouvoir et à l’organisation secrète du même nom :

Je veux dire, ça va être le plaisir de regarder ce film – comprendre qui sont enfin les Dix Anneaux et voir comment ils sont. Je ne veux pas trop en dire avant que les gens ne le regardent, mais c’était vraiment amusant de creuser dans les Dix Anneaux et de répondre à beaucoup de questions qui ont été posées dès le début, avant même d’imaginer que nous ferions partie de raconter l’histoire du MCU. Mais il a été très satisfaisant de brosser un tableau complet de qui sont les Dix Anneaux – et plus précisément qui ils sont pour le père de Shang-Chi, notre Wenwu [Tony Leung] personnage. Et je pense que vous trouverez dans ce film que les Dix Anneaux – il y a beaucoup de sens derrière les Dix Anneaux, à la fois les Dix Anneaux physiques et l’organisation des Dix Anneaux et comment ils affectent nos deux pistes. C’est une grande partie de ce film.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortiront en salles le 3 septembre, avec une sortie Disney Plus prévue 45 jours plus tard.

