Marvel vient de reporter son film le plus mystérieux de MCU Phase 4 – .

La nouvelle pandémie de coronavirus a forcé les studios de cinéma à sortir leurs nouveaux films sur des services de streaming ou à retarder les sorties en salles, les rassemblements en salle étant interdits. Marvel n’a pas fait exception, retardant plusieurs fois ses films MCU. Black Widow a été repoussé à l’automne 2020 puis au printemps 2021 avant que Marvel n’annonce une date de première finale le 9 juillet dans les salles et sur Disney +. Et ce n’était pas seulement Black Widow, bien sûr – Marvel a dû reporter tous ses films MCU Phase 4 car les films sont interconnectés et doivent être vécus dans un ordre particulier, qui n’a souvent rien à voir avec la chronologie des événements.

Alors que le calendrier du MCU de Marvel semblait enfin être figé il y a quelques mois lorsque Disney a annoncé les nouvelles dates, il pourrait toujours y avoir des changements supplémentaires qui pourraient n’avoir rien à voir avec la crise sanitaire en cours. Et c’est exactement ce que Marvel a fait, reportant son film MCU Phase 4 le plus mystérieux d’environ un an.

Disney a annoncé son calendrier de sortie de films de 2021 à 2023 en mars, révélant qu’un cinquième film Marvel sans titre devait être lancé en 2022, le 7 octobre. Auparavant, nous nous attendions à quatre films MCU par an jusqu’en 2023, la sortie du 7 octobre a donc été une surprise.

A l’époque, on ne savait pas quoi en penser. Disney a révélé les titres de huit des 13 dates de première de film MCU prévues jusqu’en 2023. Nous connaissons déjà les films qui devraient être lancés cette année et les quatre films confirmés pour 2022. Les quatre films 2023 étaient toujours répertoriés comme projets Marvel sans titre, mais nous avions des titres présumés associés à toutes ces dates. En d’autres termes, nous pensions déjà connaître 12 titres des 13 dates de films que Disney nous a données.

Quelques semaines plus tard, Marvel a publié une vidéo promotionnelle taquinant le retour des films MCU dans les salles de cinéma, et elle a également révélé les dates de première pour Ant-Man 3 et Guardians 3. Cela nous a laissé trois emplacements de films pour les projets «Untitled Marvel», y compris celui du 7 octobre 2022. Nous nous attendons déjà à ce que Fantastic Four et Deadpool 3 sortent en 2023 – voici à quoi ressemblait le MCU de Disney jusqu’à il y a quelques jours:

2021:

9 juillet : Black Widow 3 septembre : Shang-Chi et la légende des dix anneaux 5 novembre : Eternals 17 décembre : Spider-Man : No Way Home

2022 :

25 mars : Doctor Strange dans le multivers de la folie 6 mai : Thor : Love and Thunder 8 juillet : Black Panther : Wakanda Forever

7 octobre : MERVEILLE SANS TITRE

11 novembre : Les Merveilles

2023:

17 février: Ant-Man and the Wasp: Quantumania 5 mai: Guardians of the Galaxy Vol. 3

28 juillet : MERVEILLE SANS TITRE

3 novembre : MERVEILLE SANS TITRE

Disney a maintenant retardé le film du 7 octobre 2022 d’une année entière au 6 octobre 2023. Cela l’a également contraint à reporter d’une semaine la sortie de novembre 2023, du 3 novembre au 10 novembre. Voici à quoi ressemblent les calendriers 2022 et 2023 de Marvel maintenant:

2022 :

25 mars : Doctor Strange dans le multivers de la folie 6 mai : Thor : Love and Thunder 8 juillet : Black Panther : Wakanda Forever 11 novembre : The Marvels

2023:

17 février : Ant-Man and the Wasp : Quantumania 5 mai : Guardians of the Galaxy Vol. 3

28 juillet : MERVEILLE SANS TITRE

6 octobre : MERVEILLE SANS TITRE

10 novembre : MERVEILLE SANS TITRE

On ne sait pas pour le moment ce qui a provoqué le retard ou de quel film nous parlons même. ComicBook spécule que le film que Disney vient de retarder est le redémarrage de Mahershala Ali’s Blade. Marvel l’a annoncé en juillet 2019 aux côtés de la liste initiale des annonces de la phase 4, mais n’a jamais révélé de date de sortie. Un lancement en octobre aurait du sens pour un tel film, car il placera Blade dans les salles juste à temps pour Halloween.

