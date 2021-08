Marvel vient de révéler un “Et si…?” secret du multivers sur Disney Plus

Le premier Et si… ? L’épisode est maintenant disponible sur Disney Plus, livrant la première histoire multivers de Marvel après Loki. La première série animée du MCU est beaucoup plus excitante maintenant que nous savons ce que c’est vraiment. Marvel n’a pas pu révéler que Et si…? serait une aventure multivers avant de voir Loki. Mais dès la fin de la saison 1 de Loki, Marvel a confirmé ce que nous soupçonnions. Et qu’est-ce qui se passerait si…? racontera des histoires avec des personnages familiers placés dans des chronologies alternatives.

Le multivers est ici un facteur clé qui permettra à Marvel d’apporter certains de ces Et si…? personnages à d’autres films et émissions de télévision MCU sur la route. C’est pourquoi et si… ? est le nouveau spectacle Marvel le plus intéressant à suivre après Loki – pas que vous ayez d’autres nouveaux spectacles Marvel. Et Disney vient de dévoiler un grand Et si… ? secret sur Disney Plus.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix : 25 $, maintenant seulement 5 $ chacun Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le multivers de Marvel

Les films et séries télévisées MCU de Marvel ne sont pas toujours diffusés dans l’ordre chronologique. Chaque aventure fournit des détails supplémentaires sur l’intrigue de l’histoire globale. Black Widow en est le dernier exemple. Il a été lancé après The Falcon and the Winter Soldier, mais l’action se déroule entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War.

À l’exception de la scène du générique, Black Widow se situe entre ces deux films. Quiconque cherche à revoir tous les films et émissions MCU dans l’ordre chronologique devra en tenir compte.

Pourquoi est-ce important pour le Et si… ? chronologie? Nous devons d’abord expliquer la place de Loki dans le MCU.

Il n’est pas surprenant de voir que Loki suit Avengers: Endgame dans la chronologie du MCU de Disney. C’est la chronologie officielle de l’émission, et c’est un détail important.

Techniquement, une partie de Loki se produit simultanément avec Endgame. Alors que les Avengers poursuivent leur Time Heist, la TVA arrête Loki. Lorsqu’il atteint la TVA, le temps commence à se comporter différemment. Nous n’avons plus de corrélation claire avec l’écoulement régulier du temps dans la Ligne du Temps Sacrée.

La chronologie sacrée commence à bifurquer dans la finale de Loki.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? place dans la chronologie chronologique du MCU de Marvel

C’est en fait un détail essentiel pour la finale de Loki. Alors que nous rencontrons la variante He Who Remains de Kang (Jonathan Majors), nous voyons le multivers d’un endroit hors du temps. La chronologie commence à bifurquer dès que Kang abandonne le contrôle, permettant à Loki et Sylvie (Sophia Di Martino) de décider de son sort. Et nous voyons que des branches apparaissent partout, dans le passé, le présent et le futur. C’est comme si nous assistions à chaque événement en même temps.

Cela nous amène au Et si…? chronologie dans l’univers cinématographique Marvel. Maintenant que le premier épisode est en streaming sur Disney Plus, on sait précisément où Et si… ? s’intègre dans le MCU. Comme l’explique ComicBook, et si… ? se déroule juste après Loki dans la chronologie officielle.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? raconte différentes histoires mettant en scène des variantes des principaux super-héros du MCU. Ces histoires ne sont possibles que parce que Kang et la TVA ont arrêté d’élaguer la Timeline Sacrée. Une chose simple comme Peggy Carter (Hayley Atwell) dans une certaine pièce dans le premier épisode a modifié le cours des événements et a lancé une branche différente où il y a un capitaine Carter au lieu de Captain America.

De même, chaque Et si… ? épisode racontera des histoires mettant en vedette des variantes qui ont changé le cours des événements que Kang avait tracés pour la chronologie sacrée.

Donner du sens au multivers

Comment le premier Et si… ? l’épisode a-t-il lieu après Loki ? Eh bien, c’est le cas, et ce n’est pas le cas. Le multivers est compliqué comme ça.

Sans Loki libérant le multivers, la TVA aurait élagué cette variante de Peggy et la branche qu’elle avait créée. Tout se serait passé immédiatement, sans interférer avec la chronologie sacrée où Steve Rogers (Chris Evans) a obtenu le sérum. Donc chronologiquement, un événement dans les années 1940 a lieu après Fin du jeu parce que tout se passe après les événements de Loki. Encore une fois, les événements de Loki se produisent tous hors du temps.

Si nous regardons le flux temporel réel, les événements du premier épisode sont dans le passé mais dans une chronologie différente. Ils coïncident avec les événements de Captain America : The First Avenger. C’est juste que personne dans la réalité principale du MCU ne les connaît, car le multivers n’est pas quelque chose dont les gens sont conscients dans le MCU.

Encore une fois, pour donner un sens à Et si…?, transportez-vous simplement dans le bureau de Celui qui reste. De ce point de vue, vous voyez toutes les branches évoluer en même temps dans des endroits différents. Vous ne vivez pas l’écoulement régulier du temps, alors ils se produisent tous en même temps. Et tandis que le multivers grandit, la principale chronologie sacrée continue d’avancer. Mais de ce point de vue, vous pouvez tout regarder simultanément, comme parcourir les chaînes de télévision.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? l’épisode 2 sera diffusé mercredi sur Disney Plus.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix : 25 $, maintenant seulement 5 $ chacun Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission