Marvel vient d’expliquer le moment époustouflant de l’épisode 4 de ‘Loki’

Loki est la troisième émission de télévision MCU à être lancée sur Disney +, et c’est facilement la plus excitante. J’ai regardé et apprécié à la fois WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier. Mais je ne me souviens pas avoir été aussi ennuyé de devoir attendre une semaine de plus pour le prochain épisode de la série. C’est ce qui se passe avec Loki, cependant. Il se passe tellement de choses dans chaque épisode de Loki que vous ne pouvez pas arrêter de regarder et vous ne pouvez pas attendre de voir ce qui se passera ensuite. L’écriture et l’attention portée aux détails sont si remarquables que vous vous retrouverez à vous arrêter et à revenir en arrière pour voir exactement ce qui a été dit et ce qui a été montré à l’écran.

L’épisode 4 surmonte tout avec la relation Loki-Sylvie la plus époustouflante jusqu’à présent. J’ai déjà expliqué la plus grande révélation de l’épisode d’hier et pourquoi c’est si important pour le MCU. Maintenant, Marvel a fourni des commentaires supplémentaires sur ce développement Loki-Sylvie dont tout le monde parle. Marvel nous a également expliqué pourquoi c’est si important. Remarquez, des spoilers massifs suivent au dessous de.

WandaVision et Falcon n’ont jamais eu la chance de surpasser Loki. Ce n’est pas seulement parce que Loki (Tom Hiddleston) est un personnage MCU massif qui a un énorme succès. C’est parce que Loki raconte une histoire qui sera incroyablement importante pour ce qui va arriver dans le MCU. Le faucon et le soldat de l’hiver est un spectacle incontournable pour comprendre le propre voyage de Sam dans Captain America. Mais Loki est une émission télévisée à ne pas manquer pour tout ce qui va suivre.

La grande relation Loki-Sylvie

Comme je l’ai expliqué l’autre jour, l’épisode 4 de Loki est le premier à livrer une scène post-générique. Mais ce n’est pas la meilleure partie. L’épisode contient une révélation choquante qui pourrait être préjudiciable à ce qui se passera ensuite dans le MCU. C’est particulièrement vrai dans les histoires multivers comme Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Nous avons appris que la Time Variance Authority (TVA) est une imposture, mais c’est quelque chose que nous attendions depuis le premier épisode. L’organisation massive est incroyablement puissante, mais personne n’y travaille de son propre chef. Ce sont des variantes que les gardiens du temps ont kidnappées et réutilisées à partir de réalités qui s’écartaient de la chronologie sacrée.

Les Time-Keepers ne sont pas réels non plus, et nous n’avons pas encore découvert qui est le marionnettiste.

Toutes ces révélations nous offrent les prémisses du prochain Multivers of Madness. L’effondrement de la TVA conduirait inévitablement à une croissance potentiellement incontrôlable du multivers.

Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) ont un moment émouvant sur Lamentis, ce qui provoque un événement Nexus massif. Source de l’image : Marvel Studios

Mais le nouveau développement Loki-Sylvie l’emporte sur tout cela. Il fournit une voie alternative au chaos multivers, une voie que le maître de TVA pourrait ne pas être en mesure d’arrêter. Loki et Sylvie (Sophia Di Martino) sont tous les deux des Lokis. Ils viennent de réalités différentes, mais ils sont essentiellement les mêmes. Et pourtant, ils sont tombés amoureux l’un de l’autre en faisant face à cet événement cataclysmique sur Lamentis.

Ce développement a donné naissance à une branche chronologique qui ne ressemble à rien de ce que les agents de TVA ont connu. La branche a grandi à un rythme et à un angle qui auraient eu un effet permanent. Nous avons appris dans les épisodes précédents que si une branche atteint le point de non-retour (les lignes rouges), elle ne peut pas être réinitialisée. Et la réalité Loki-Sylvie a failli faire ça, comme on le voit sur l’écran de TVA ci-dessus.

Mais le lien profond entre deux variantes du même personnage pourrait avoir des effets massifs sur le multivers. C’est le principal point à retenir de l’épisode 4. Et nous avons déjà une idée de l’endroit où s’attendre à ce que les variantes du même personnage interagissent ensuite les unes avec les autres.

Pourquoi Marvel a opté pour l’angle de la romance

Avant l’épisode 4, de nombreux fans ont supposé que Loki tomber amoureux de lui-même serait un mouvement typique de Loki.

Marvel a livré ce moment et l’a transformé en une romance « brisant la réalité ». L’écrivain de Loki Michael Waldron, la réalisatrice Kate Herron et Tom Hiddleston ont maintenant expliqué la grande révélation d’amour de Loki-Sylvie. Il s’avère que la relation inattendue entre les deux Lokis est au cœur du pitch de Waldron pour l’émission télévisée :

C’était l’un des nœuds de mon argumentaire [for the series], qu’il allait y avoir une histoire d’amour. Nous avons fait des allers-retours un peu, comme si nous voulions vraiment que ce gars tombe amoureux d’une autre version de lui-même ? C’est trop fou ? Mais dans une série qui, pour moi, parle finalement d’amour-propre, d’introspection et de pardon, il me semblait juste que ce serait la première véritable histoire d’amour de Loki.

Waldron a expliqué à quel point la romance Loki-Sylvie est importante et à quel point elle terrifie la TVA :

Pour la première fois, ils ressentent tous les deux ce pincement au cœur : « Oh, est-ce que ça pourrait être quelque chose de plus ? Qu’est-ce que je ressens ? Ce sont deux êtres de pur chaos qui sont la même personne qui tombent amoureux l’un de l’autre. C’est une branche droite et descendante, et exactement le genre de chose qui terrifierait la TVA.

Un événement Nexus massif sur Lamentis dans l’épisode 4 de Loki. Source de l’image : Marvel Studios

Hiddleston explique également le voyage spirituel de Loki dans la série télévisée. L’anti-héros bien-aimé a été confronté à de dures réalités à son sujet. Il s’est également rendu compte qu’il pouvait tomber amoureux de quelqu’un comme Sylvie pour qui elle est, pas pour être une variante de Loki :

Je ne pense pas que la relation de Loki avec lui-même ait été très saine. Essayer d’accepter ces aspects de lui-même, dont il était en fuite, était une façon de penser à cela d’une manière vraiment intéressante. De plus, Sylvie n’est pas Loki. Sylvie est Sylvie. C’est intéressant aussi. J’ai vraiment hâte de voir ce que les gens en pensent.

Herron a ensuite abordé le processus de réflexion sur cette relation inattendue Loki-Sylvie. Elle a révélé que c’était pendant qu’ils examinaient le matériel disponible pendant la pandémie qu’ils avaient décidé de l’explorer. Ils pensaient que la relation “est vraiment cool” et ont décidé de peaufiner le script pour le souligner :

Qui est un meilleur match pour Loki que lui-même ? Tout le spectacle est une question d’identité. C’est à propos de lui, et il est sur un chemin très différent, et il est sur un chemin différent. Il voit des choses en Sylvie comme quoi il se dit : « Oh, j’ai été là-bas. Je sais ce que tu ressens.’ Mais elle dit : ‘Eh bien, je ne me sens pas comme ça.’ Et je pense que c’était le genre de chose amusante à ce sujet. Elle est lui, mais elle n’est pas lui. Ils ont eu des expériences de vie tellement différentes. Donc, juste du point de vue de l’identité, c’était intéressant de creuser cela.

Mais, comme les faux Time-Keepers, Waldron, Herron et Hiddleston ne nous diront pas comment la relation amoureuse Loki-Sylvie impacte le MCU. C’est trop tôt pour ça. Nous n’en avons même pas fini avec Loki. Il nous reste encore deux épisodes avant de voir comment ou même si cet amour Loki-Sylvie détruit la TVA, éliminant ainsi l’illusion d’une réalité stable.

