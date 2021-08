Marvel vient d’expliquer un lien surprenant entre “Shang-Chi” et “Iron Man”

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le film Marvel le plus déroutant lancé cette année. C’est parce que ses liens avec le MCU ne sont pas immédiatement clairs pour les fans. Là encore, Shang-Chi ne serait pas le premier film Marvel à présenter de nouveaux héros et de nouveaux fils d’histoire qui seront ensuite entrelacés avec le scénario principal. Mais le film semble dissocié du MCU, au vu de ce que l’on sait jusqu’à présent. Marvel ne peut pas avoir cela, et le marketing Shang-Chi du studio cherche à établir des liens clairs avec le reste de son univers cinématographique. Marvel nous a déjà montré deux camées majeurs dans une scène clignotante et vous manquez d’une bande-annonce récente. Mais maintenant, il est allé de l’avant et a publié une featurette qui explique tout pour nous. Shang-Chi est directement lié au film qui a tout déclenché, Iron Man. C’est tout un spoil, mais un Shang-Chi a besoin en ce moment.

Pourquoi Marvel révèle-t-il des spoilers sur Shang-Chi ?

Ce qui rend un film MCU si incroyable, ce sont les œufs de Pâques qui le lieront à d’autres films et séries télévisées. Mais avec chaque nouveau film MCU qui présente un nouveau super-héros ou une nouvelle équipe de héros, Marvel doit s’assurer que les gens savent que les nouveaux personnages font partie de la même histoire globale du MCU.

Les bandes-annonces et les featurettes permettent à Marvel de donner aux fans de MCU les informations dont ils ont besoin pour se rendre compte que Shang-Chi et la légende des dix anneaux est un film incontournable au cinéma. C’est probablement pourquoi Marvel a révélé qu’Abomination (Tim Roth) et Wong (Benedict Wong) apparaîtront dans le film. Ce sont deux camées massifs que Marvel a confirmés dans une bande-annonce il y a quelques semaines. Les fans de Marvel qui ont vu tous les films reconnaîtront au moins un des personnages, sinon les deux.

Ces camées pourraient suffire à vendre Shang-Chi et la légende des dix anneaux à plus de personnes.

Abomination et Wong combattant dans Shang-Chi et la bande-annonce de la Légende des Dix Anneaux. Source de l’image : Marvel Studios

Cependant, si cela ne suffit pas, demander à Kevin Feige de parler de la connexion de Shang-Chi avec Iron Man devrait faire l’affaire. Le patron de Marvel Studios est apparu dans une nouvelle featurette pour le film et a expliqué précisément comment le nouveau film est lié à Iron Man. C’est le film emblématique qui a permis à Marvel de se lancer dans cet immense voyage MCU il y a plus de dix ans.

La grande connexion Iron Man

Voici ce que Feige dit à propos de Shang-Chi et Iron Man dans le nouveau clip :

Nous remontons au tout début du MCU. Nous avons un événement clé et cet événement est Tony Stark devenant Iron Man. Il est obligé de fabriquer ces armes pour une organisation, et cette organisation était les Dix Anneaux. Et il y avait ce personnage merveilleux avec lequel nous voulions vraiment faire quelque chose un jour, et c’était Shang-Chi. […] L’histoire de Shang est vraiment unique, en ce sens qu’il a découvert que son père était ce suzerain maléfique.

Juste comme ça, en révélant quelques spoilers mineurs, le haut dirigeant de Marvel a rendu Shang-Chi beaucoup plus attrayant. Le film a un lien palpable avec le MCU que tout le monde peut comprendre. Feige nous a même expliqué comment Shang-Chi s’inscrivait dans la chronologie plus grande du MCU.

Bien sûr, nous avions le “mandarin” (Ben Kingsley) dans Iron Man 3, mais ce lien n’est peut-être pas immédiatement clair pour les fans de MCU qui n’ont pas lu les bandes dessinées. Et vous ne vous souvenez peut-être pas que les Dix Anneaux ont kidnappé Tony Stark dans Iron Man. Mais nous sommes sur le point de rencontrer le vrai mandarin (Tony Leung) le 3 septembre lors de la première de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux.

Il sera intéressant de voir si Marvel révélera d’autres spoilers Shang-Chi dans le mois à venir. Feige and Co. a peut-être lié le film à Iron Man, mais nous n’avons aucune idée de ce que Shang-Chi (Simu Liu) a fait pendant que les Avengers sauvaient la situation au cours de la dernière décennie.

