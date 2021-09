Marvel vient-il de commencer la guerre du multivers MCU ?

Nous soupçonnions que le multivers serait l’un des thèmes centraux de Marvel pour les histoires de la phase 4 du MCU, et Loki l’a confirmé. L’émission nous a offert une perspective différente du MCU, révélant que des dangers encore plus importants nous attendent. Avance rapide jusqu’en septembre, et Marvel vient peut-être de commencer la guerre du multivers dans Et si… ?. Et nous avons failli le rater.

Thanos (Josh Brolin) ne semble plus être une si grande menace maintenant que nous savons que les univers peuvent s’attaquer à tout moment. Et que certaines des personnes les plus puissantes du multivers peuvent manipuler le temps comme bon leur semble et s’assurer que les événements se déroulent selon une recette spécifique. La version Kang (Jonathan Majors) que nous avons vue dans Loki est un individu si puissant, ayant contrôlé la chronologie sacrée pendant des éons avant de se lasser de la paix multiversale. Il a averti Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) que, sans contrôle, le multivers entrerait en guerre. Avant d’expliquer, rappelez-vous que Les spoilers de la phase 4 du MCU pourraient suivre ci-dessous.

Comment fonctionne le multivers Marvel

La clé pour comprendre le multivers est la finale de Loki. C’est le meilleur épisode de la série et vous pouvez le revoir encore et encore pour actualiser ces règles multivers. Ce qu’il est important de retenir, c’est que l’épisode donne au public un excellent point de vue sur le multivers – ou les multivers.

Nous rejoignons Loki, Sylvie et Kang dans cette citadelle hors du temps dans la finale. Et nous arrivons à comprendre que tout ce qui se passe dans le multivers se produit simultanément à partir de ce point de vue. La chronologie n’a pas d’importance dans un tel endroit. De ce point de vue, les événements d’Iron Man, Avengers: Endgame et Fantastic Four se produisent simultanément.

La chronologie sacrée commence à bifurquer dans la finale de Loki.

Nous n’avons même pas vu Fantastic Four, mais le fait est que Kang peut tout voir se produire en même temps sans se soucier du temps qui passe. Il en va de même pour la TVA.

Ainsi, lorsque Kang abandonne le contrôle de la chronologie sacrée, permettant à Sylvie de décider de le tuer ou de l’épargner, tout l’enfer se déchaîne en même temps. Les événements Nexus dans le passé, le présent et le futur branchent la chronologie en même temps. Et ces branches créent des réalités alternatives qui sont elles-mêmes sujettes à la ramification.

Le fait est que nous n’avons peut-être pas atteint le troisième millénaire dans le MCU de Marvel, d’où vient Kang. Mais nous pouvons déjà assister à une guerre multivers qu’une civilisation plus avancée pourrait avoir déclenchée à un moment donné dans le futur.

Le grand Et si… ? suspense

Nous venons juste de commencer à assister au multivers en action dans What If…? séries. Uatu the Watcher (Jeffery Wright) nous guide tout au long du chemin, nous montrant divers événements Nexus qui ont façonné des réalités alternatives de différentes manières que celles auxquelles nous sommes habitués. La guerre multivers n’est guère un problème pour Uatu.

Nous avons eu l’occasion de voir de nombreuses histoires passionnantes mettant en vedette des Avengers alternatifs jusqu’à présent, les épisodes 4 et 5 étant les points forts absolus de la série. Le premier nous a apporté Strange Supreme (Benedict Cumberbatch), et le second nous a donné les terrifiants zombies Avengers.

Mais c’est l’épisode 7 qui a le cliffhanger le plus excitant à ce jour. L’épisode Party Thor nous montre un univers où Thor (Chris Hemsworth) a grandi sans frère adoptif. Fait intéressant, le Loki de cette émission a eu une bien meilleure enfance que le Loki de la chronologie principale. Il n’a jamais eu à se battre pour attirer l’attention, car il n’a jamais eu Thor comme frère dont il pourrait être jaloux. Mais Thor n’a jamais eu de défis fraternels à relever non plus. C’est pourquoi il a grandi pour devenir une version ennuyeuse de Party Thor du héros que nous aimons.

Infinity Ultron apparaît dans le choquant What If…? épisode 7 cliffhanger. Source de l’image : Marvel Studios

L’épisode 7 peut sembler ennuyeux, mais tout change lorsque Infinity Ultron arrive de quelque part, surprenant tout le monde, y compris The Watcher. L’Ultron que nous voyons apparaître à la fin de l’épisode a en quelque sorte rassemblé les six Infinity Stones. Il est construit autour de l’un d’eux, tout comme Vision. C’est parce que nous regardons Ultron à l’intérieur du corps Vision qu’Ultron a fabriqué dans le MCU.

Les autres Avengers de Marvel sur le point d’entrer en guerre

Nous avons déjà expliqué pourquoi le cliffhanger est si important pour le spectacle. Tout d’abord, l’Observateur ne l’a pas vu venir. Ou mieux dit, il l’a vu venir avant le public, mais il a néanmoins été surpris. Nous savons qu’Uatu ne peut pas intervenir, mais les développements de l’épisode Party Thor pourraient l’obliger à le faire.

L’implication de Watcher est la seule explication possible pour l’équipe des Avengers que nous avons vue dans la bande-annonce de mi-saison. Il n’y a pas d’autre moyen pour Party Thor et Strange Supreme de parler de zombies, et encore moins d’interagir. Et si ce n’est pas l’Observateur, quelqu’un s’impliquera.

Strange Supreme à côté de Thor dans Et si… ? remorque de mi-saison. Source de l’image : Marvel Studios

Assembler ces Avengers à partir de différentes chronologies implique que quelqu’un les traverserait dans les deux sens pour y arriver. Et il y a une grande incitation à enfreindre les règles du multivers pour le faire. Même si cela signifie s’engager dans des guerres multivers en cours de route.

Infinity Ultron est terrifiant. Il a le potentiel de faire plus de dégâts que Thanos ne le pourrait jamais. Et cela inclut de déclencher les guerres multivers – ou de s’y engager.

Thanos n’avait qu’un seul but pour les Infinity Stones. Il voulait effacer la moitié de tous les êtres vivants de l’univers afin que ceux qui restent puissent continuer à prospérer. Thanos a détruit des pierres après les avoir utilisées et a choisi de se retirer, ayant accompli son objectif.

D’où vient Infinity Ultron ?

Mais Infinity Ultron apporte des intelligences d’IA incroyables et incroyablement malavisées. Ce super-vilain voudra peut-être faire plus que gouverner la Terre. Il pourrait vouloir régner sur l’univers entier. Les Infinity Stones lui donnent pratiquement la liberté de le faire. Ce n’est probablement qu’une question de temps jusqu’à ce qu’il réalise qu’il existe un multivers. Ou que vous pouvez voyager vers d’autres réalités.

Marvel n’a pas encore expliqué d’où vient Infinity Ultron et si tout cela fait partie des premières phases de guerre multivers. On le voit arriver avec son armée via un portail. Mais est-ce un portail similaire à celui que Strange peut évoquer ? Ou Ultron utilise-t-il simplement les Infinity Stones pour se téléporter dans l’espace comme l’a fait Thanos ? Et s’il venait d’une époque ou d’un univers différent ? Après tout, combien de temps faudrait-il à Ultron pour développer une technologie de voyage dans le temps multivers comme Stark l’a fait ?

Dans cet esprit, nous assistons peut-être aux premières guerres multivers dans Infinity War, et nous ne le savons même pas. Là encore, les Avengers impliqués dans ce combat ne sauraient pas non plus qu’ils se battent dans une guerre multivers.

Bien qu’il ne s’agisse que de spéculations, le fait est que le cliffhanger de l’épisode 7 pourrait avoir d’énormes répercussions sur le scénario du MCU. Et cela pourrait être une conséquence directe de la finale de Loki. Kang n’aurait jamais permis à Ultron de gagner.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? il reste deux épisodes et ils seront disponibles en streaming sur Disney Plus dans les semaines à venir.