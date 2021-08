Le premier épisode de Marvel’s What If…? est maintenant diffusé sur Disney Plus. Nous aurons une nouvelle animation de 30 minutes Et si…? épisode tous les mercredis pendant les deux prochains mois. La première aventure MCU animée de Marvel est beaucoup plus excitante que nous ne le pensions. Lorsque Kevin Feige a annoncé la série il y a deux ans, la prémisse semblait intéressante. Nous verrions des histoires alternatives mettant en vedette nos super-héros préférés. À l’époque, cependant, il n’était pas clair comment ils se connecteraient au MCU. Mais après Loki, Marvel a confirmé que son Et si…? les histoires viennent du multivers. Cela signifie que les choses que nous voyons sous forme animée pourraient avoir un impact sur le reste du MCU.

Après le premier épisode, nous n’avons aucune idée de ce qui nous attend pour le reste de la série. Mais Marvel s’est associé à Hyundai pour une publicité animée mettant en vedette plusieurs Et si…? personnages, et il semble que le studio ait peut-être gâché un grand Et si…? secret dans l’annonce.

Il y a de fortes chances que Marvel n’ait probablement rien gâché de gros qui se passe dans Et si… ?. Cela inclurait la finale de l’émission et d’autres batailles que nous allons voir en cours de route. Mais l’annonce livre un détail passionnant qui n’était pas apparent dès le premier épisode.

Et si… de Marvel ? Commerciale Hyundai

Les redditors ont mis la main sur l’annonce Hyundai et l’ont republiée en ligne après avoir découvert que Marvel l’avait supprimée de sa chronologie Twitter. Dans l’annonce, nous voyons quelques variantes de nos personnages MCU préférés combattre une sorte d’armée. Nous avons le capitaine Carter (Hayley Atwell), Star-Lord (Chadwick Boseman), le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) et Thor (Chris Hemsworth) dans le combat. L’Observateur (Jeffrey Wright) observe tout.

Il s’avère que Marvel n’a pas supprimé l’annonce. Il est disponible sur la propre chronologie Twitter du studio, ce qui signifie que l’annonce ne gâchera en aucun cas la finale de l’émission télévisée. Après tout, Marvel pourrait toujours proposer n’importe quel type de contenu basé sur MCU pour les publicités télévisées avec ses partenaires. Ces publicités ne gâcheront pas les émissions sur lesquelles elles sont basées.

L’annonce nous montre un Thor hilarant, qui doit conduire une voiture tout en brandissant Mjolnir pour éliminer les différents ennemis qui se rapprochent de ces Avengers.

Et si une chose… tout changeait ? #QuestionTout avec #Et si… ? et @Hyundai. #annonce pic.twitter.com/Qhf6kExNlT – Marvel Entertainment (@Marvel) 11 août 2021

Le brillant spoiler des Avengers

Mais il y a un excellent spoiler dans ce Et si… ? commercial. Marvel rassemble plusieurs super-héros qui se battraient probablement sous l’égide des Avengers. Et le multivers a probablement toutes sortes d’équipes Avengers. Et qu’est-ce qui se passerait si…? l’épisode 1 suggère que le capitaine Carter pourrait rejoindre les Avengers tout comme Steve Rogers (Chris Evans) l’a fait dans la chronologie principale. Nous savons que le capitaine Carter sera un personnage central de What If…? saison 1. Cela pourrait indiquer que Marvel a de grands projets pour ce super-héros en particulier.

Le Et si… ? La publicité Hyundai semble impliquer qu’il y a une plus grande histoire dans le Et si…? épisode. Plutôt que d’avoir une brève aventure autonome dans chaque épisode, nous pourrions avoir plus de tissu conjonctif ici qui pourrait transformer Et si…? dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous pensions au départ. Nous devrons attendre plus Et si… ? épisodes pour frapper Disney Plus pour voir s’il s’agit d’histoires autonomes ou de quelque chose de beaucoup plus grand.

