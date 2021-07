Marvel vient peut-être de répondre à notre plus grande question sur ‘Loki’

La finale de Loki a été créée mercredi dernier, offrant la grande surprise de méchant que nous attendions. L’épisode 6 offre une excellente fin à une saison passionnante pleine de Lokis. Cela nous a également donné un cliffhanger encore plus excitant. Nous avons hâte de voir ce qui se passera ensuite dans le MCU, car tout ce que nous avons vu aura un impact sur tout dans la phase 4. Le cliffhanger fonctionne également très bien pour la deuxième saison de Loki, ce que Marvel a brillamment confirmé lors de la finale.

Cependant, la saison 1 répond peu à notre plus grande question sur la série : où se situe Loki dans la chronologie de la chronologie du MCU ? Nous pensions que nous devions attendre les films multivers pour plus d’informations. Mais Marvel a peut-être déjà révélé la réponse sur Disney+. Remarquez, beaucoup de spoilers Loki suivra ci-dessous, alors arrêtez-vous ici jusqu’à ce que vous ayez terminé la saison 1.

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Alexa incroyablement populaires sont-elles en vente pour seulement 3,75 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : LJFPY4K4 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comprendre la chronologie TVA de Loki

Le temps passe différemment à la TVA. C’est quelque chose que nous apprenons du premier épisode de la série. C’est aussi la raison pour laquelle nous soupçonnons que la TVA pourrait résider dans le royaume quantique, bien que ce ne soit pas le seul endroit où le temps se déplace différemment. Le vide où les restes des branches de la chronologie vont à la rencontre d’Alioth est également au-delà de la fin des temps. Le château de Kang se trouve également en dehors de l’écoulement du temps.

On apprend dans l’émission que Hunter C-20 (Sasha Lane) est au service de la TVA depuis des centaines d’années. C’est jusqu’où Sylvie (Sophia Di Martino) a dû remonter à la recherche d’un souvenir personnel qu’elle pourrait utiliser lors de son interrogatoire. C-20 a vécu sur Terre à l’époque actuelle avant de devenir une variante, et la musique jouée dans sa mémoire de bar la trahit.

Ravonna (Gugu Matha-Raw) était directrice d’école en 2018, mais elle a servi la TVA pendant très longtemps. Son amitié avec Mobius (Owen Wilson) remonte à des éons.

Loki (Tom Hiddleston) entre à la TVA en 2012, suite à la bataille de New York. Après cela, il est avec l’agence pour quelques jours ou quelques mois. Il ne peut pas le dire, et on ne nous donne aucun détail spécifique.

Ce qu’il est important de retenir, c’est que ce qui se passe dans la TVA et le château de Kang n’est pas directement lié à l’écoulement du temps.

L’épisode 1 de Loki est maintenant diffusé sur Disney+. Source de l’image : Marvel Studios

La chronologie principale du MCU

Il est également important de se rappeler que la chronologie sacrée est la principale réalité du MCU. C’est la chronologie que Kang a organisée pendant des éons avant de se fatiguer et d’essayer de passer le relais à deux Lokis.

Après Fin du jeu, WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver, le présent du MCU se situe quelque part après 2023. Mais il serait faux de voir cela 11 ans après que la TVA a arrêté la variante Loki. C’est parce que tout dans cette réalité principale se produit simultanément.

Le passé, le présent et le futur se produisent tous simultanément, comme on le voit lorsque les branches commencent à évoluer dans la finale. Dès que Kang abandonne le contrôle, les événements Nexus se produisent partout dans la réalité centrale. Ils ne se produiront pas uniquement à partir du présent actuel du MCU.

La chronologie sacrée commence à bifurquer dans la finale de Loki.

L’énigme du temps de la fin du jeu

À cause de Endgame, nous savons que la TVA a permis à au moins deux événements Nexus de rester impunis. L’un est Thanos (Josh Brolin), quittant son cadeau de 2014 pour combattre les Avengers en 2023. Le second est Captain America (Chris Evans) qui prend sa retraite avec Peggy (Hayley Atwell) à la fin des années 40.

Ces événements Nexus se sont produits soit parce qu’ils étaient censés le faire, soit parce que la TVA a perdu le contrôle de la chronologie. Le premier est le genre d’événement Nexus que la TVA pourrait permettre en partie. L’organisation pourrait laisser Thanos partir en 2014, puis élaguer l’ancienne branche dont il est parti. Mais la seconde est une branche qui a dépassé le point de non-retour. Cap a passé des décennies avec Peggy dans cette branche.

Comment la TVA vit la chronologie sacrée se déchaîner dans la finale de Loki. Source de l’image : Marve Studios

La durée du Time Heist est également importante. Les Avengers quittent le temps présent quelques secondes pour voler les Infinity Stones. Ils ont battu Thanos quelques heures plus tard, juste après avoir ramené tous les êtres fous.

Compte tenu de tout cela et de tout ce que nous avons vu dans l’émission télévisée Loki, le multivers a dû commencer à se diversifier à un moment donné pendant Fin du jeu. Cela aurait pu se produire juste avant que 2014 Thanos ne voyage dans le futur. Ou cela aurait pu arriver à tout moment avant que Cap ne décide de prendre sa retraite avec l’amour de sa vie.

Chronologie de Loki et le MCU

Les règles du multivers sont si compliquées que Marvel a récemment organisé une réunion pour en discuter. Nous aurons bientôt plus d’explications, car Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie sont des histoires multivers.

La chronologie du MCU sur Disney + montre Loki après Endgame. Source de l’image : .

Marvel vient de nous donner un gros indice sur la chronologie de Loki avec l’aide de Disney+. Avec tous les nouveaux contenus lancés cette année, la chronologie du MCU a changé. Black Widow est le dernier film de Marvel, mais c’est une préquelle. Lors d’une rewatch chronologique, vous devriez jouer à Black Widow entre Civil War et Infinity War.

C’est dans cette liste mise à jour que Disney nous dit où se situe Loki. Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, vous devriez regarder Loki juste après Endgame. Cela renforce encore l’idée que Sylvie « libère » la chronologie sacrée dans la finale de Loki à peu près en même temps que les événements de Fin du jeu. Il nous manque encore le moment précis dans la chronologie officielle du MCU où la réalité se ramifie.

La chronologie du MCU n’est pas parfaite. Les films contiennent des flashbacks et les scènes post-crédits peuvent offrir des détails d’un avenir lointain (comme Black Widow). Mais au moins Marvel a confirmé que Loki est placé après Fin du jeu dans la chronologie principale. Et si vous voulez la chronologie complète, un Redditor a compilé chaque titre MCU sorti jusqu’à présent et les a organisés chronologiquement :

La commande officielle du MCU jusqu’ici (selon Disney+) de marvelstudios

Meilleure offre du jour Vous n’irez plus jamais à la plage sans cette couverture de plage miracle – elle est imperméable et résistante au sable ! Prix ​​catalogue : 21,99 $ Prix : 18,69 $ Vous économisez : 3,30 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission