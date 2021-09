Marvel Villain saute à DC pour jouer l’emblématique ennemi de Batman

Batwoman de CW affrontera un méchant emblématique de DC Comics dans la saison 3, et elle sera jouée par une ancienne actrice de Marvel pour démarrer. Poison Ivy, favori des fans, figurera dans la saison à venir et l’actrice Bridget Regan assumera le rôle d’antagoniste face à Ryan Wilder de Javicia Leslie, alias Batwoman. Poison Ivy a pris de nombreuses formes au fil des ans, de la prise campy d’Uma Thurman dans Batman & Robin et Lake Bell dans Harley Quinn de HBO Max. D’après le bruit des choses, The CW empruntera un chemin unique.

“Poison Ivy, alias Pamela Isley, est une ancienne étudiante en botanique de l’Université de Gotham décrite comme une scientifique passionnée et brillante avec un esprit pour changer le monde pour le mieux”, lit-on dans la description du réseau. “Mais ses plans ont changé lorsqu’elle a été expérimentée par un collègue, à qui elle a injecté diverses toxines végétales qui l’ont transformée en l’infâme méchant de Batman, Poison Ivy. Avec un pouvoir formidable coulant dans ses veines, Pamela a utilisé ses pouvoirs pour faire ce qu’elle pensait être juste , même si Batman et ses proches n’étaient pas d’accord avec ses méthodes dangereuses. Désormais effacées du tableau depuis des années, Batwoman et l’équipe Bat doivent se préparer au retour de Poison Ivy avec vengeance. ”

Je ne pourrais pas être plus excité 💚 https://t.co/p1cUU3Ivqf – Bridget Regan (@BridgetRegan) 30 août 2021

Regan, surtout connue pour avoir joué les méchants dans Agent Carter et Jane the Virgin de Marvel, a exprimé son enthousiasme sur Twitter après l’annonce officielle de la nouvelle du casting. “Je suis vraiment ravie”, a-t-elle tweeté aux côtés de deux emojis d’avion et de deux emojis de chauve-souris. Batwoman rejoindra DC’s Legends of Tomorrow les mercredis soirs d’automne à 21h00 HE à partir du 13 octobre.

Leslie a pris la tête de la série au début de la saison deux après que Ruby Rose a démissionné de manière inattendue. “Nous avons travaillé très dur pour revenir de ce que je pense que les gens pensaient que cela nous briserait”, a-t-elle déclaré à ET. “Je suis vraiment fier de notre équipe pour faire de la magie. Parce que pour moi, j’ai regardé les deux premiers épisodes et je les aime vraiment.”