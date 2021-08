Marvell s’attaque à Broadcom avec un contrat d’un milliard de dollars avec Innovium

in

Marvell Technology a annoncé son intention d’acquérir le fabricant de puces Innovium pour 1,1 milliard de dollars dans le cadre d’une transaction entièrement en actions afin de compléter ses offres Ethernet.

Une fois l’acquisition terminée, la société de semi-conducteurs sera mieux placée pour affronter son rival Broadcom qui domine actuellement le marché des puces destinées aux commutateurs utilisés dans les centres de données cloud.

L’année dernière, Marvell a acheté Inphi Corp, qui fabrique des puces pour connecter des commutateurs avec des câbles à fibre optique, pour 10 milliards de dollars afin de l’aider à s’implanter davantage sur le marché des centres de données cloud et en acquérant Innovium, la société pourra poursuivre ces efforts.

Le président et chef de la direction de Marvell, Matt Murphy, a fourni de plus amples informations sur sa décision d’acquérir Innovium dans un communiqué de presse, en disant :

« Notre acquisition d’Innovium et de ses offres complémentaires étend encore le leadership de Marvell dans le cloud, et je suis ravi qu’Innovium ait obtenu une part importante chez un client de renom du cloud. Innovium s’est imposé comme un solide fournisseur de silicium pour commutateurs de centres de données cloud avec une plate-forme éprouvée, et nous sommes impatients de travailler avec leur équipe talentueuse qui a une solide expérience dans l’industrie pour fournir plusieurs générations de produits à succès.

Acquisition d’Innovium

En acquérant Innovium, Marvell vise à se positionner en tant que partenaire de solutions de semi-conducteurs pour les géants du cloud computing, notamment AWS, Microsoft et d’autres, ce qui est tout à fait logique, car le marché des centres de données pour le silicium des commutateurs Ethernet devrait atteindre 2 milliards de dollars d’ici 2026.

La société s’attend également à ce que son achat d’Innovium ajoute 150 millions de dollars de revenus supplémentaires à ses livres d’ici le prochain exercice.

Une fois la transaction terminée, le CTO et fondateur d’Innovium Puneet Agarwal rejoindra Marvell avec le reste de l’équipe de l’entreprise. Ensemble, ils travailleront à l’amélioration du programme de commutation optimisé pour le cloud d’Innovium au sein de la société combinée.

Selon les termes de l’accord, Marvell paiera 1,1 milliard de dollars en actions car il prélève 145 millions de dollars en espèces sur le bilan d’Innovium, de sorte que le coût total net de l’opération s’élèvera à 955 millions de dollars.