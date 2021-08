Marvelous célèbre les 15 ans de la série Rune Factory avec une vidéo spéciale anniversaire

Image : Merveilleux

La série dérivée de Marvelous RPG Rune Factory célèbre son 15e anniversaire en 2021. Elle a débuté sur la Nintendo DS en 2006. Pour marquer cette occasion spéciale, l’éditeur a ouvert un nouveau site Web – il y a du fan art, une enquête spéciale auprès des utilisateurs pour participer et il y a aussi une campagne de cadeaux sur Twitter.

Parallèlement à tout cela, il a également publié une bande-annonce spéciale anniversaire, retraçant toute l’histoire de la série :

En juin, le lancement local de la dernière entrée Usine de runes 5 a été repoussé à une sortie “précoce” 2022 sur Nintendo Switch. Voici un peu plus sur le jeu avec la mise à jour la plus récente :

Partez pour une grande aventure dans un monde fantastique avec la dernière entrée de la série de RPG de simulation Rune Factory. Après avoir perdu la mémoire, le héros atterrit dans une petite ville bénie par la nature. Là, ils sont recrutés dans un groupe de gardes forestiers du maintien de la paix, et leur nouvelle vie commence. En plus de leurs tâches normales, le héros peut cultiver la terre, lancer une ligne dans la rivière voisine et bien plus encore ! Faites équipe avec des habitants de la ville pour combattre des monstres et déclencher de puissantes attaques combinées, l’une des nouveautés de la série.