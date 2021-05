Marvel’s Arena Of Heroes: les meilleurs et les pires moments de la diffusion de la NBA avec Iron Man et plus

Pire: Iron Man assis sur l’horloge de tir

Peu de temps après ce moment, l’arène des héros de Marvel a poussé les choses un peu trop loin, et Iron Man se détendait juste au chronomètre des tirs alors qu’Andrew Wiggins tentait ses lancers francs. Non seulement il était hors de propos pour Iron Man d’interrompre le déroulement du jeu avec des singeries hilarantes, mais il était impossible que le chronomètre des tirs soutienne le poids de son costume sans s’effondrer. Je sais que c’est idiot, mais ma suspension d’incrédulité ne pouvait aller que si loin, et voir Iron Man assis sur le chronomètre des tirs me faisait vraiment sentir idiot.