“Marvel’s Avengers” arrive bientôt sur Xbox Game Pass

Marvel’s Avengers est sorti il ​​y a un peu plus d’un an et se dirige maintenant vers Xbox Game Pass. Le développeur Crystal Dynamics célèbre le premier anniversaire du jeu en l’intégrant au service d’abonnement très populaire de Microsoft.

Le 30 septembre, Marvel’s Avengers et tous ses DLC, y compris la récente extension Black Panther: War for Wakanda, seront gratuits pour toute personne disposant d’un abonnement Xbox Game Pass. Les propriétaires de Xbox Series X|S recevront également une version améliorée de Marvel’s Avengers pour tirer parti du muscle technique supplémentaire de la nouvelle génération de consoles.

Découvrez par vous-même la bande-annonce flashy du jeu ci-dessous.

Nous terminons notre mois d’anniversaire avec une vidéo de célébration pour notre communauté ! ?? Merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce voyage ! Nous sommes impatients de savoir ce qui va arriver. pic.twitter.com/sgHXf1xMmG – Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) 28 septembre 2021

“Chaque joueur avec un abonnement Xbox Game Pass peut découvrir le jeu complet et tous nos héros et missions post-lancement”, a déclaré Hunter Wolfe, coordinateur de la communauté chez Crystal Dynamics, sur une publication Xbox Wire.

Wolfe a poursuivi: “Cela comprend quatre campagnes d’histoires qui présentent les capacités uniques d’un ou plusieurs héros, ainsi que notre initiative Avengers – notre monde multijoueur en ligne évolutif qui vous permet, à vous et à trois amis, de jouer avec n’importe quel héros de notre liste et de vous lancer dans des aventures mondiales. “

Marvel’s Avengers n’est peut-être pas le chouchou critique comme l’était Spider-Man de Marvel, mais bon, si vous avez un abonnement Xbox Game Pass, c’est gratuit ! Donc, le vérifier ne devrait pas nuire à votre portefeuille.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

