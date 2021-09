Marvel’s Avengers arrive cette semaine sur Game Pass, y compris sur PC

in

Dans une annonce surprise, Xbox a révélé aujourd’hui que Crystal Dynamics’ Les Vengeurs de Marvel arrive sur Game Pass le 30 septembre. La sortie imminente verra le jeu disponible sur PC, consoles Xbox et cloud.

Étant donné que tout le contenu significatif que Marvel’s Avengers a reçu après le lancement est gratuit, les membres du Game Pass bénéficieront d’une expérience complète. Cela inclut les extensions Hawkeye, ainsi que le récent DLC Black Panther – la plus grosse baisse de contenu du jeu.

Ces mises à jour ont apporté de nouveaux personnages jouables, un nouveau contenu d’histoire et, dans certains cas, de nouvelles zones à explorer et des ennemis à combattre.

Pour célébrer le premier anniversaire du jeu, Marvel’s Avengers organise un événement quad XP du 30 septembre au 4 octobre, accélérant considérablement le temps nécessaire pour faire évoluer les héros.

Malgré le contenu gratuit, Marvel’s Avengers a eu du mal à conserver un public. Bien que l’intérêt ait augmenté avec la sortie des mises à niveau PS5 et Xbox Series X/S, et encore avec l’extension War for Wakanda, beaucoup ont abandonné ou sont passés à autre chose. Espérons que le Game Pass aidera à lui insuffler une nouvelle vie.