Marvel’s Avengers autorisera enfin des multiples du même héros dans la même mission, mais il y a un hic

Par Sherif Saed, Vendredi 19 mars 2021 12h53 GMT

Marvel’s Avengers répondra enfin à l’une des demandes de longue date de ses joueurs, mais ce n’est peut-être pas tout à fait ce qu’ils recherchent.

La nuit dernière Les Avengers de Marvel segment de la vitrine Square Enix Presents nous a apporté un premier aperçu de Black Panther et de la promesse de nouveaux contenus plus tard cette année.

Crystal Dynamics a également partagé un aperçu de la feuille de route du jeu 2021, qui a été l’un des moments les plus décevants de la présentation, en partie parce que l’image montrée n’était pas très descriptive. Mais il y a une bonne nouvelle, car une version étendue de la même feuille de route (ci-dessous) a été révélée plus tard sur le blog officiel.

Un événement en particulier est passé sous le radar pour beaucoup, et c’est le Anomalie de Tachyon, prévu ce printemps. Crystal Dynamics a confirmé que c’est à ce moment-là que le jeu autorisera des multiples du même héros dans le même match, une première pour Avengers. Avoir plus d’un des mêmes héros dans une équipe a été l’une des fonctionnalités les plus demandées avant même la sortie du jeu.

Le seul problème est que vous ne pourrez le faire que pendant la Assaut temporel un événement. Je suis sûr qu’il y aura une raison pour laquelle quatre Hulks ou Iron Men seront présents à la fois, mais il est décevant de voir la fonctionnalité ne pas rester. Cela dit, Crystal Dynamics pourrait toujours changer d’avis sur celui-ci et le rendre permanent.

Pendant l’événement, vous verrez également des missions de Tachyon Rift plus fréquemment, et elles évolueront pour des niveaux de puissance de 1 à 100, permettant même aux joueurs de bas niveau de les expérimenter. Les missions Tachyon Rift déposent un butin spécifique à l’événement.

Une autre ride intéressante non couverte dans l’annonce originale est le nouveau Mode patrouille. Semblable aux zones de patrouille de Destiny, cela vous permet de charger dans une zone de guerre – ici étant le nouveau Wasteland – et d’accomplir librement des objectifs et des quêtes pendant que vous explorez, sans avoir à charger dans le cadre d’une mission spécifique dans l’état actuel des choses.

