Marvel’s Avengers célèbre son premier anniversaire, mise à jour de la feuille de route la semaine prochaine

Cette semaine marque le premier anniversaire de Les Vengeurs de Marvel, et Crystal Dynamics est en fête.

Tout d’abord, vous trouverez des éléments gratuits, tels que le pack anniversaire, qui comprend une nouvelle tenue, une plaque signalétique et des consommables (catalyseurs et extracteurs).

Le pack anniversaire d’un an comprend :

Plaque signalétique Black Panther 10 Deux 2 h. Hero Catalysts (2x XP) Deux 2 heures. Extracteurs de fragments (100% de fragments en plus) Un article cosmétique gratuit : la tenue en alliage de fer d’Iron Man.

Le pack anniversaire est uniquement disponible sur le marché cette semaine.

Vous pouvez également vous attendre à trouver des extracteurs de fragments, le nouveau consommable introduit dans le jeu cette semaine. Tout comme Hero Catalysts, les extracteurs de fragments existent en différentes durées : 2 heures, 1 jour, 3 jours et 1 semaine. Ce consommable vous donne deux fois plus de fragments à chaque fois qu’ils sont gagnés, y compris les récompenses de mission, les coffres forts et en démantelant l’équipement.

Vous verrez également une nouvelle chaîne de missions – “1 an anniversaire” – qui se déroule maintenant jusqu’au 16 septembre. Afin de terminer la chaîne de missions, vous devrez terminer chaque campagne, y compris la campagne de réassemblage, à la fois Kate et Clint. Operations et la nouvelle extension War for Wakanda.

En complétant la chaîne, vous obtenez une nouvelle plaque signalétique célébrant l’anniversaire du jeu. Si vous les avez déjà tous terminés, vous recevrez rétroactivement la récompense.

L’équipe de développement a également introduit de nouvelles activités communautaires cette semaine pour vous aider à poursuivre votre chasse aux exotiques.

Cargo Runner Synthoid (jusqu’au 16/09) – le Cargo Runner Synthoid aura 50% de chances d’apparaître pendant la durée de l’événement. Rush de mission prioritaire (jusqu’au 16/9) – la mission prioritaire hebdomadaire, qui accorde un élément d’équipement exotique, pourra être accomplie une fois par jour au lieu d’une par semaine, pendant toute la durée de l’événement.

Et enfin, l’article présenté cette semaine sur le marché est la tenue Black Panther de Marvel Studios.

Le 8 septembre, vous pouvez vous attendre à ce que l’équipe publie une feuille de route mise à jour qui se poursuivra jusqu’au reste de 2021.

De plus, le même jour, un blog sur l’état du jeu offrira des informations supplémentaires sur les projets en cours. Le message reflétera la première année du jeu et l’équipe partagera ses plans pour l’avenir.