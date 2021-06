Marvel’s Avengers met à jour accidentellement Doxes Streamers ⋆ 10z viral

le Les Vengeurs de Marvel Les notes de mise à jour de la mise à jour 1.8.0 présentent un nouvel événement axé sur le cube cosmique ainsi que quelques corrections de bugs, mais elles incluent également une fonctionnalité inattendue : les adresses IP des joueurs. Ce bug semble divulguer l’adresse IP du joueur sur son écran, ce qui est gênant ou ennuyeux pour beaucoup, mais assez gênant pour ceux qui diffusent le jeu (au moins sur PS5).

Uhhh peut confirmer que Avengers affiche les adresses IP des gens À L’ÉCRAN à partir de ce patch, je peux voir le mien https://t.co/MLThi2V7lx – Paul Tassi doit être arrêté (@PaulTassi) 22 juin 2021

Cette anomalie étrange est venue de l’écrivain Forbes Paul Tassi alors qu’il répondait à quelqu’un qui soulevait le problème avec lui. Il a ensuite suivi le tweet ci-dessus avec celui-ci, montrant sa propre capture d’écran avec son adresse IP noircie.

PLUS: Sony et Marvel collaborent sur Spider-Man, c’est donc un «gagnant-gagnant pour tout le monde»

L’officiel Vengeurs Le compte Twitter a publié un autre tweet peu de temps après d’une manière qui sous-estimait initialement le problème réel en l’appelant une “chaîne de texte flottante”. Il a dit que Crystal Dynamics enquêtait sur le problème, mais n’a pas réellement indiqué quel était ce problème. Cependant, un tweet de suivi était plus explicite, comme indiqué ci-dessous.

Les joueurs PlayStation 5 doivent s’abstenir de diffuser ou de publier des captures d’écran en ligne d’ici là, car des informations sensibles peuvent être affichées. – Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) 22 juin 2021

Le compte a également conseillé aux joueurs de ne pas diffuser avant de déclarer qu’un correctif devrait être publié vers 8 heures du matin, le 23 juin. Le bogue semble n’affecter que les joueurs PS5 pour le moment. Quoi qu’il en soit, il semble que très peu de personnes diffusent le jeu en streaming, car il ne compte qu’environ 270 téléspectateurs sur Twitch au moment d’écrire ces lignes.

PLUS: Les photos de Mme Marvel Set montrent Kamala Khan utilisant ses pouvoirs

Notes de mise à jour de Marvel’s Avengers 1.8.0

Battre les cotes du secteur des méchants – En suivant les traces de l’énergie cosmique, les Avengers traquent l’arme secrète de Monica : le cube cosmique. Le Scientist Supreme exploite son pouvoir pour un avenir imparfait, il appartient donc aux Avengers de l’arrêter. Beating the Odds est un nouveau secteur des méchants qui comprend un combat de méchants pas comme les autres.

Événement de menace cosmique – Aligné sur le nouveau secteur des méchants, l’événement de menace cosmique commencera le 24 juin et se terminera le 8 juillet. L’événement de menace cosmique aura des missions modifiées qui vous permettront de parcourir le monde dans différents secteurs de menace tout en étant imprégné d’énergie cosmique qui emballe tout à fait le punch moyen.

Méga Ruche – Réduction du nombre de gantelets héroïques nécessaires pour terminer la méga ruche de 8 à 4.

Campagne de réassemblage et initiative des Vengeurs

Dans House Call, Bruce répare désormais correctement la porte de l’héliporteur, permettant aux joueurs de progresser. Dans To Find Olympia, les ennemis n’apparaissent plus dans un état déjà vaincu dans la section de Kamala. Ils se préparaient juste à l’inévitable. Correction d’un problème dans The Road Back où les joueurs pouvaient débloquer la mauvaise compétence à l’aide du menu Consommables, arrêtant ainsi la progression. Turbulence (Elite) apparaît désormais correctement sur la table de guerre afin que les joueurs puissent continuer avec la chaîne de missions Reigning Supreme. Dans Desert Vault (Elite), le tunnel au début de la mission n’est plus bloqué. Correction d’un problème où les joueurs pouvaient atteindre une zone involontaire dans la section du trône dans Days of Anger et Symphony in a Gamma Key, leur permettant de ne pas être endommagés par Maestro. Correction d’un problème où seules les missions dans la toundra enneigée étaient disponibles si les joueurs changeaient d’opération au milieu de la campagne de réassemblage. Les méga-ruches ne restent plus sur la table de guerre après avoir été terminées. Correction d’un problème dans Future Imperfect où la première porte d’interaction ne s’ouvrait pas. Dans Family Reunion, les joueurs ne peuvent plus rester coincés dans une animation de chute en sautant dans une antenne située sur une plate-forme flottante avant l’objectif “Finding Hawkeye”. Vous devez trouver une autre façon de sauter en parachute sur place maintenant. Dans Family Reunion, les joueurs ne peuvent plus sortir des limites pendant le combat de Warbot en se téléportant vers la tour à l’extérieur de la salle du pont temporel. Correction d’un problème rare dans les masques où la dernière vague du troisième objectif n’apparaissait pas. MODOK ne peut plus être réduit par les effets du statut Pym, bien que d’autres aspects du debuff fonctionnent toujours. Sa tête grossit après tout. Correction d’un problème rare dans Till Death où des ennemis supplémentaires n’apparaissaient pas après avoir vaincu la première vague. Diverses corrections de crash.

Multijoueur et matchmaking

L’interface Matchmaking n’apparaît plus au hasard au milieu d’une mission dans une session en ligne. L’achat se débloque dans une carte de défi de héros tandis que la correspondance rapide avec n’importe quel héros entraîne désormais le déverrouillage de la bonne carte de défi de héros. Correction d’un problème où une mission ne se rechargeait pas en multijoueur si le membre invité de l’équipe d’attaque rechargeait le point de contrôle et ne fermait pas son interface de paramètres. Les hôtes de l’équipe d’attaque peuvent désormais établir des correspondances avec des membres de l’équipe d’attaque précédemment associés s’ils sont partis avant de commencer la mission. Le 4e joueur d’une équipe d’attaque peut désormais rejoindre correctement le groupe après avoir quitté l’équipe d’attaque. Lorsqu’une équipe d’intervention est formée via l’onglet Social, tous les joueurs se voient désormais sur l’interface. Diverses améliorations du matchmaking.

Art et animation

La tenue “Avengers: Endgame” d’Iron Man Marvel Studios n’a plus de polygones verts sur ses épaules. La tenue “Avengers: Endgame” de Black Widow’s Marvel Studios n’a plus de polygones noirs apparaissant sur sa poitrine pendant certaines émotes. Au début de Condition Critical, les drapeaux rouges aléatoires ne flottent plus dans les airs. Correction d’un problème où l’émote d’entrée dramatique d’Iron Man n’affichait pas correctement son modèle. La tenue de la salle rouge de Thor n’a plus de pixellisation blanche sur la plaque de poitrine. La tenue Doc Green de Hulk ne s’étire plus lors de l’utilisation de son Flex ou Frenzy Emote. Encore une fois, les tenues extensibles peuvent être délicates. Correction d’un problème où le canon des Monotronic Exos flottait dans les airs après avoir détruit leur bras droit. Correction d’un problème rare où la tenue de Samaritain de Thor s’affichait sous la forme d’une chemise noire unie dans le Quinjet. Correction d’un problème où les cheveux de la tenue libératrice de Black Widow changeaient parfois de couleur. La caméra ne bouge plus d’elle-même lors de l’utilisation d’une emote en tant que Hulk.

Interface utilisateur

Les entrées du Codex du méchant sont correctement déverrouillées même si un compagnon est celui qui porte le coup fatal au méchant. Correction d’un problème où les icônes clignotaient parfois dans les interfaces Gear et Marketplace. Le bouton « Afficher les consommables » apparaît désormais correctement lors de l’utilisation du clavier et de la souris. Dans le système Champion, les première, deuxième et troisième compétences de dégâts de mêlée de Kamala accordent désormais les bonnes augmentations de statistiques. Dans Along Came a Spider et Up From the Depths, si votre héros est en dessous du niveau de puissance 20, l’icône de récompense de l’info-bulle indique désormais correctement que vous obtenez deux pièces d’équipement inhabituel. Correction d’un problème visuel où l’interface du système Champion de Hulk et Iron Man avait des icônes répétées. Les statistiques ne changent plus de manière aléatoire lorsque vous entrez dans une ruche. L’interface « Article gratuit du marché » dans le menu principal n’apparaît plus deux fois pour les joueurs. Certaines instances de « Outside Power Range » sur l’interface utilisateur de la table de guerre lorsque votre niveau de puissance est inférieur ou supérieur au niveau de puissance suggéré s’affichent désormais comme « Ne changera pas le niveau de puissance » pour une meilleure clarification de la difficulté. La modification des onglets à l’aide des boutons désignés fonctionne désormais correctement dans le casier d’inventaire. Correction d’un problème en multijoueur où des éléments de l’interface du personnage disparaissaient si un autre membre de l’équipe d’attaque lançait une cinématique. Dans HARM Training: The Basics, une nouvelle interface contextuelle apparaît pendant la section Target Lock qui indique au joueur d’activer Target Lock dans les paramètres. Correction d’un problème où l’interface d’actualités apparaissait à plusieurs reprises même après l’avoir ignorée dans le menu principal. Résumé de mission amélioré après avoir terminé une mission pour inclure les informations de Hero’s Catalyst. Ajout d’un message supplémentaire à la partie XP du HUD qui indique quand un catalyseur de héros est activé. Après l’achat d’une tenue, l’interface utilisateur indiquant comment effectuer un achat se met désormais à jour correctement et disparaît. L’icône de la tenue du Rédempteur de Thor tient désormais dans le cadre. Diverses corrections de texte, de localisation et de sous-titres dans l’interface utilisateur.

Combat

Les joueurs peuvent désormais entrer correctement dans Hulkbuster en tant qu’Iron Man s’ils sont invoqués sur un tapis de saut. Hulkbuster peut désormais utiliser des jump pads. Correction d’un problème où la caméra vacillait lorsqu’Iron Man utilisait la barrière énergétique et volait pendant le combat. Un artefact n’apparaît pas spontanément dans la main de Kamala lorsque ledit artefact est activé par un autre joueur alors que Kamala utilisait son coup High Five. Les joueurs ne sortent plus des limites s’ils sont réanimés en même temps qu’Iron Man invoque le Hulkbuster près d’eux. La flèche du chasseur héroïque ultime de Hawkeye n’a plus ses dégâts de base plafonnés à un certain montant.

Équipement, défis et récompenses

Le démantèlement de l’équipement offre désormais plus de fragments et de ressources rares en fonction de la qualité de l’équipement démantelé. Ceci est destiné à compenser les taux d’abandon inférieurs de l’équipement du patch précédent. Les récompenses qui ont un équipement de qualité évolutif basé sur le niveau de puissance ont différentes icônes ainsi que du texte appelant ces types de récompense. Modification de certains textes et icônes sur la table de guerre pour une meilleure clarté des récompenses. Plusieurs ensembles d’équipement, y compris l’équipement spécifique à la mission, ne lancent plus d’attributs au hasard. Le Surging Set Gear ou Tachyon Exotics ne roule plus avec la résilience, l’intensité et la résolution en même temps. Chaque ensemble d’équipement a maintenant entre 3 ou 4 attributs avec lesquels ils sont capables de rouler. Cela s’applique à Priority, Tachyon, Surging, Hivemind et [REDACTED UPCOMING GEAR] ensembles. Hivemind et les ensembles liés aux missions Tachyon se concentrent désormais sur les dégâts de mêlée et à distance ainsi que sur l’accumulation de statut et les chances d’avantages. Les attributs d’équipement prioritaires sont désormais limités à la puissance, la résolution et la résilience.

Les puces de protocole Rooskaya ne tombent plus en dehors de l’événement de données corrompues. Les défis quotidiens sont désormais actualisés lorsque vous maintenez « F » sur un clavier. N’oubliez pas de rendre hommage. Les récompenses d’équipement sont désormais correctement affichées dans l’écran Résumé de la mission même si l’inventaire d’un joueur est plein. Les récompenses pour Along Came a Spider sont adaptées au niveau de puissance du héros. Lorsqu’ils battent un ennemi en le faisant tomber d’une falaise ou d’un rebord, les joueurs reçoivent désormais le butin dans l’écran Résumé de la mission plutôt que le butin soit inaccessible. Correction d’un problème où les icônes d’effet de statut étaient présentes dans l’équipement d’Iron Man qui n’appliquaient pas de dégâts de statut spécifiques.

Problèmes connus et solutions de contournement

Remarque : Spoilers mineurs potentiels pour le nouveau secteur des méchants, Beating the Odds, ci-dessous.

La mission d’intégration de Vault ne se met pas à jour lorsque vous terminez un cache SHIELD. Dans Beating the Odds, parfois Hulk en tant que compagnon peut rester inactif pendant le combat contre Monica. Dans Beating the Odds, le compte à rebours de l’attaque explosive de Monica peut parfois ne pas être précis. Dans Beating the Odds, esquiver derrière un pilier lors de l’attaque explosive de Monica peut entraîner un coup. Le son peut chuter pendant la cinématique après avoir terminé Beating the Odds. Les détails de la mission pour Mega Hives indiquent à tort que 8 gantelets héroïques doivent être terminés alors qu’ils devraient être 4. L’énergie intrinsèque d’Iron Man s’épuise lorsqu’il effectue un Takedown.