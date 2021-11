Marvel’s Avengers n’a pas de missions d’histoire pour Spider-Man

Il n’y a pas de mission d’histoire pour Spider-Man dans Marvel’s Avengers, a rapporté IGN lundi.

Contrairement à Black Panther: War for Wakanda et à plusieurs autres extensions pour Marvel’s Avengers, il n’y a pas de cinématiques grandioses dans le moteur pour Spider-Man: With Great Power DLC. Au lieu de cela, le scénario se présente sous la forme de journaux audio et d’illustrations, un peu comme une bande dessinée. Philippe Therien, directeur du gameplay chez Crystal Dynamics, a expliqué à IGN pourquoi Spidey n’obtient pas de grandes cinématiques comme les autres extensions de Marvel’s Avengers.

« Vraiment, c’est une décision simple pour nous. Spider-Man peut lire tout le contenu, mais nous publions ensuite un contenu qui est bon sur toutes les plateformes », a déclaré Therien via IGN. « Vraiment, c’est une décision qui est comme ça depuis le début. »

Vous pouvez apercevoir Spider-Man dans Marvel’s Avengers ci-dessous.

Nous avons passé deux heures à nous familiariser avec Spider-Man dans Marvel’s Avengers et sommes repartis impatients d’utiliser ses capacités, mais un peu inquiets de ce que nous allons faire avec eux. https://t.co/hGTQL1t7np pic.twitter.com/l4kP5fvKTs – IGN (@IGN) 22 novembre 2021

Crystal Dynamics appelle Spider-Man: With Great Power un événement de héros au lieu d’une opération car il n’y a pas de cinématiques réelles. Cependant, le wall-crawler sera jouable lors des missions précédentes.

Marvel’s Avengers n’arrive pas à faire une pause. Le jeu a attiré beaucoup de critiques pour ses boosts payés maintenant supprimés et le président de Square Enix l’a qualifié de déception.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

