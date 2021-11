Marvel’s Avengers ne vendra plus de boosts d’XP

Les Vengeurs de Marvel les joueurs ne pourront plus acheter de boosts avec de l’argent réel après aujourd’hui, a-t-il été annoncé.

La nouvelle est arrivée via un tweet du compte Twitter officiel du jeu, qui note que les catalyseurs et les extracteurs de fragments de héros ne seront plus achetables et resteront disponibles dans le jeu uniquement.

Lorsque Crystal Dynamics et Square Enix ont offert la possibilité d’acheter des catalyseurs et des extracteurs de fragments de héros avec de l’argent réel en octobre, les joueurs ont été contrariés. En effet, beaucoup considéraient le DLC consommable, qui augmentait la quantité de devises et d’expérience gagnée, comme un système de paiement pour gagner.

Mais il semble que le contrecoup ait porté ses fruits car les boosts ne seront plus disponibles à l’achat après aujourd’hui.

Cyrstal Dynamics a déclaré avoir présenté les consommables comme une option pour « une base de joueurs évolutive » et ne les considérait pas comme « payant pour gagner » car ils n' »offraient pas de puissance directement ».

L’équipe s’est excusée de ne pas avoir répondu aux préoccupations en répondant immédiatement et a déclaré qu’elle espérait que « cela pourrait être la première étape pour reconstruire votre confiance » en elle en tant qu’équipe.

Nous avons décidé que d’ici la fin d’aujourd’hui, nous retirerons les catalyseurs et les extracteurs de fragments de héros pour l’achat. pic.twitter.com/8am9nSstP2 – Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) 2 novembre 2021

