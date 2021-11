Marvel’s Avengers obtient Spider-Man avec une nouvelle bande-annonce

Spider-Man est enfin en route pour Marvel’s Avengers et avant son inclusion, Square Enix et Crystal Dynamics ont partagé une nouvelle bande-annonce, présentant cette version du web-slinger emblématique à ce monde particulier de héros et de méchants. Vous pouvez consulter la bande-annonce de révélation ci-dessous:

Comme annoncé précédemment, Spider-Man arrive exclusivement sur les versions PS4 et PS5 du jeu le 30 novembre 2021 dans le cadre d’une mise à jour plus importante, apportant des améliorations de la qualité de vie et un énorme raid pour tous les joueurs. Le plafond du niveau de puissance est également augmenté de 150 à 175, ce qui signifie que vous devrez gagner des rangs supplémentaires pour tous vos héros.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’histoire de Spider-Man dans le jeu s’appelle l’événement Hero « With Great Power », car Peter Parker s’efforce de garder son identité cachée tout en aidant les Avengers à éliminer davantage les forces de l’AIM. Spider-Man est le quatrième héros à être ajouté au jeu, après les ajouts de Kate Bishop, Hawkeye et Black Panther au cours de la dernière année.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.