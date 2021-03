Marvel’s Avengers pour PS5 reçoit des améliorations ainsi qu’une bande-annonce pour l’extension Black Panther

Marvel’s Avengers, qui a fait l’objet de critiques tièdes l’année dernière, est maintenant introduit pour les consoles de prochaine génération. La nouvelle version PS5 du jeu propose un nouveau contenu appelé Operation: Future Imperfect qui présente Clint Barton sous le nom de Hawkeye.

Crystal Dynamics a partagé dans un blog une foule de choses à venir cette année dans la feuille de route de Marvel’s Avengers. Cela inclut de nouveaux héros, costumes, scénario et méchants.

Marvel’s Avengers: feuille de route 2021

Pour commencer, la nouvelle opération appelée Operation: Future Imperfect présente Hawkeye qui se joint en tant que personnage jouable. Son histoire emmènera les joueurs dans un nouveau biome appelé Wasteland, infesté d’ennemis, dont un nouveau appelé Cargo Runner Synthoid. Un nouveau méchant appelé Maestro les rejoindra également. Maestro est un Hulk tordu d’une chronologie alternative qui a «l’esprit de Bruce et le pouvoir de Hulk».

Pour son adaptation PS5, Marvel’s Avengers tirera pleinement parti des déclencheurs adaptatifs et de la fonctionnalité de retour haptique du contrôleur DualSense avec une sensation unique pour chaque Avenger, compétence et capacité. Crystal Dynamic indique que l’ensemble du système de combat a été réajusté et personnalisé spécifiquement pour tirer parti du contrôleur DualSense.

Marvel’s Avengers prend également en charge la technologie audio 3D améliorée de la console PlayStation 5. Et avec des écouteurs compatibles, les joueurs peuvent entendre le combat autour d’eux avec Tempest 3D AudioTech de la console PS5.

En ce qui concerne les choses à venir dans le jeu à l’avenir, les joueurs verront l’inclusion de nouveaux secteurs de méchants comme une bataille contre Monica, des types de mission, des événements et l’extension Black Panther et la guerre pour Wakanda. Cette extension fera de Black Panther un nouveau héros, avec de nouvelles tenues de héros, ainsi qu’une augmentation du plafond de puissance actuel.

Un nouveau méchant rejoindra le casting avec cette extension à l’avenir appelée Klaw, dont la voix peut être entendue dans la bande-annonce. Il y aura de nouveaux ennemis de la faction Klaw, un nouveau scénario, ainsi qu’un nouveau biome pour la jungle de Wakandan, accessible depuis un nouvel avant-poste.