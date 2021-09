Marvel’s Avengers taquine accidentellement le skin Infinity War de Captain America ⋆ 10z viral

Square Enix Les Vengeurs de Marvel pourrait obtenir un skin sur le thème de Avengers Infinity War pour Captain America, selon une annonce par e-mail récente et probablement accidentelle. Le nouveau skin élargirait encore l’univers autonome du jeu, qui n’a cessé de croître grâce à des DLC comme la récente guerre centrée sur Black Panther pour Wakanda.

Marvel’s Avengers n’a pas eu un lancement réussi, et même si de nombreux problèmes techniques du jeu ont été corrigés et que de nouveaux contenus continuent d’être publiés, de nombreux fans pensent que le jeu n’a pas encore réussi à atterrir. Parmi les nombreuses critiques figurent des plaintes concernant les produits cosmétiques disponibles pour chaque héros et les routes lourdes et souvent monétisées que les joueurs ont été obligés de suivre pour les déverrouiller. Ce problème s’est quelque peu atténué depuis le lancement du jeu grâce à l’engagement de Square Enix à publier du nouveau contenu pour le jeu, y compris des skins uniques pour chaque personnage jouable. Bien que Marvel’s Avengers ne se déroule pas dans le même univers que les films Marvel Cinematic Universe, des ajouts récemment publiés comme le costume blanc Black Widow prouvent que le jeu est heureux de prendre des costumes de la célèbre franchise de films.

Captain America pourrait être le prochain héros à recevoir le traitement MCU, selon une mise à jour de Marketplace que Square Enix a envoyée à ses abonnés par e-mail. Comme le rapporte Game Rant, une image du skin a été présentée aux côtés d’autres skins à venir pour Iron Man, signalant ainsi qu’il serait bientôt ajouté à la boutique du jeu. Au moment d’écrire ces lignes, Square Enix n’a pas publié d’annonce officielle pour le skin, ce qui a amené de nombreux fans à croire que cette révélation n’était pas intentionnelle. De plus, la mise à jour de Marketplace a été suivie d’un e-mail de correction, dans lequel le skin Captain America a été remplacé par la tenue de la guerre civile de Black Panther. L’image originale a été diffusée sur les réseaux sociaux et peut être vue sur la page Twitter de Marvel’s Avengers Updates.

Lorsqu’il s’agit de dévoiler les ajouts demandés par les fans comme le skin MCU Iron Man 2008, Square Enix et le développeur Crystal Dynamics déploient généralement les nouvelles avec plus de fanfare. Le fait que le costume préféré des fans de Captain America Infinity War ait été annoncé sans cérémonie est certainement curieux. La modification suspecte apportée dans l’e-mail correctif est également étrange et laisse entendre que la révélation est une erreur plutôt qu’une annonce officielle.

La version plus bourrue et grizzly du look du héros étoilé a atteint le statut d’icône depuis son apparition en 2018 Avengers : guerre à l’infini, il serait donc logique que Marvel et Square Enix veuillent en tirer parti avec Marvel’s Avengers. Cela dit, les fans du jeu devront peut-être attendre un peu plus longtemps que prévu pour essayer le skin. Espérons que l’équipe derrière Marvel’s Avengers puisse rendre justice à la tenue sombre et maussade si elle finit par sortir.

Les Vengeurs de Marvel est actuellement disponible sur PS4, PS5. Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Source: Game Rant, mises à jour/Twitter de Marvel’s Avengers

